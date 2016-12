Der Macht des Bösen standhalten

Der Weihnachtsgottesdienst mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann lockte auch dieses Jahr wieder über 1000 Gläubige am ersten Weihnachtsfeiertag in den Speyerer Kaiserdom, wo die Zelebranten durch das Kirchenschiff einzogen.

Speyer. Zahlreiche Gläubige besuchten die Weihnachtsgottesdienste im Bistum Speyer. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann bezeichnete in seiner Predigt am ersten Weihnachtsfeiertag die Weihnachtsbotschaft als eine Vision, die selbst "den Abgründen und der tödlichen Macht des Bösen" standhält. Das über viele Jahrzehnte in den westlichen Ländern vorherrschende Grundgefühl, dass sich die Lebensmöglichkeiten immer weiter steigern ließen, habe sich grundlegend verändert.

"Ausbeutung, Korruption und jahrzehntelang ungelöste Konflikte haben Menschen ohne Zukunftsperspektive hinterlassen." Sie hätten Formen und Organisationen der Gewalt und des Terrors hervorgebracht, die vorsätzlich eine globale Destabilisierung anzielen. "Kein Tabu, keine letzte humane Hemmschwelle hat mehr Geltung", sagte er im Blick auf die Anschläge auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin und an der koptisch-orthodoxen Kathedrale in Kairo. "Wir solidarisieren uns mit allen Opfern solcher Gewalt, welcher Herkunft oder Religion sie auch sein mögen", erklärte Wiesemann und gedachte der 3800 Menschen, die allein bis Ende Oktober auf der Flucht vor Hunger und Gewalt im Mittelmeer umkamen.

Verantwortung bewusst werden

Noch nie in der Geschichte sei es so wichtig gewesen, dass Europa sich seiner gemeinsamen Verantwortung in der Welt und für die Welt bewusst wird. "Ein Zerfall in kleinkarierte, angstbesessene Nationalismen kann nicht nur keine Lösung sein, sondern wäre ein weiteres, folgenschweres Versagen - so wie die Welt vor Aleppo und den dortigen Gräuel versagt hat", betonte der Bischof in Erinnerung an Robert Schumann. "Europa war und ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt."

Die Weihnachtsbotschaft sei viel politischer, als es die "Idylle unserer Krippenlandschaften" vermuten lasse. In dem Kind von Bethlehem bündele sich die "ganze Vision einer erlösten, humanen Welt". Sie öffne einen Horizont, der nicht an Grenzen halt macht, und habe eine innere Kraft, die "selbst über hoffnungslos erscheinende Abgründe des Hasses hinweg mutig und geduldig auf die Möglichkeit für Versöhnung und Frieden, auf die Teilhabe aller an den Gütern der Erde und die Einheit und Zukunft des Menschengeschlechtes setzt". Es sei alles andere als sentimental und harmlos, wenn Christen in der Weihnachtsnacht in "die Totenstille dieser Welt" hineinriefen: "Christ, der Retter ist da!"

Unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller gestalteten das Vokalensemble der Dommusik, der Domchor, der Mädchenchor am Dom, die Speyerer Domsingknaben, die Capella Spirensis und die Dombläser die festlichen Weihnachtsgottesdienste im Dom zu Speyer. Die Orgel spielte Domorganist Markus Eichenlaub.

Der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad appellierte, Terrorangst und Populismus zu widerstehen. Die Geburt Jesu in einem Stall in Bethlehem, "ganz unten bei den Habenichtsen und Vergessenen, bei den Opfern von Terror und Gewalt", sei ein Symbol dafür, dass die Spirale von Gewalt und Gegengewalt in der Welt durchbrochen werden könne, sagte Schad am ersten Weihnachtsfeiertag in seiner Predigt in der Speyerer protestantischen Gedächtniskirche.

Kraft der Versöhnung statt Hass

Die Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen dürften sich nicht durch Terroranschläge wie in Berlin spalten und zur Unmenschlichkeit verführen lassen, sagte der Kirchenpräsident. Die weihnachtliche und tröstliche Botschaft laute, dass die Kraft der Versöhnung stärker als der Hass sei. Christen beteten weiter, solange Menschen erniedrigt würden, Terror und Gewalt herrschten und ein immer lauterer Populismus seine destruktiven Kräfte entfalte. zg