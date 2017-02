Ein Jahr, bis Dom im richtigen Licht erstrahlt

Speyer. Die neue Außenbeleuchtung des Doms basiert auf einem System vernetzter LED-Lichtquellen und wurde anhand einer 3D-Simulation erstellt. Unter realen Bedingungen wird die Anlage nun laufend evaluiert und, wo nötig, verändert. Das Ergebnis soll optimiert, und unerwünschte Effekte sollen reduziert werden. Diese Arbeiten werden das ganze Jahr andauern, da sich Lichtstreuung und Lichtbrechung je nach Jahreszeit verändern, teilt das Domkapitel in einer Pressemeldung mit.

Dombaumeister Mario Colletto erklärt, wo die Herausforderungen bei der Anpassung liegen: "Die Dimensionen des Doms sind einzigartig. Zudem haben die technischen Standardparameter bei der flächigen Bauweise nicht voll gegriffen. Wir haben versucht, die Kantenschärfe zu erhöhen um einen Hell-Dunkel-Kontrast zu gewinnen. Dadurch sind Blend-Effekte entstanden, die wir selbst von verschiedenen Standpunkten aus beobachtet haben. Wir haben die Höhenpositionen einiger Strahler verändert und schon eine Verbesserung erzielt. Feedback aus der Bevölkerung ist wichtig, da diese uns bei der Arbeit hilft. Je mehr Rückmeldungen wir bekommen, umso besser."

Das Domkapitel bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Durch möglichst viele Rückmeldungen soll ein vollständigeres Bild davon entstehen, wo die Beleuchtung für ungewünschte Effekte sorgt und noch angepasst werden muss. Wichtig sei dabei ein Foto, die Uhrzeit und der genauen Standort (Adresse, Stockwerk oder GPS Koordinaten). Adressat ist die Mailadresse dom-kulturmanagement@bistum-speyer.de.

Anpassung nur bei gutem Wetter

Die Rückmeldungen werden gesammelt und ausgewertet. Konkrete Veränderungen sind grundsätzlich möglich, wenn das Wetter dies zulässt: Bei Regen und Frost sind Arbeiten in den Türmen und an den Lichtmasten aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Dombaumeister Colletto erklärt den weiteren Prozess. "Jemand fährt los und schaut sich den Dom von einer bestimmten Position aus an. Ein zweiter macht sich innerhalb des Doms auf den Weg zu den entsprechenden Strahlern, was bis zu einer halben Stunde dauert. Das alles geht nur ab Einbruch der Dunkelheit und bei gutem Wetter."

Der Prozess der Anpassung werde daher noch gut ein Jahr dauern, so Colletto. Acht bis zehn Leuchten würden zusätzlich benötigt. Dazu kämen Anpassungsarbeiten an den Türmen und auf der Zwerggalerie. Insgesamt sei die Anlage aber fertig, stellt der Dombaumeister fest.

Die neue Beleuchtung ermöglicht es, die plastische Wirkung des Baukörpers stärker herauszuarbeiten. Sie ist dynamisch, das heißt den Nachtzeiten und Lichtverhältnissen angepasst, gesteuert und verbraucht damit weniger Strom. Die neue Außenbeleuchtung des Speyerer Doms besteht aus etwa 50 Bodenstrahlern, Lichtmasten an sechs Positionen und Strahlern auf zwei gegenüberliegenden Gebäuden sowie in den Türmen positionierten Leuchten. Die letztgenannten hatten zunächst für erhebliche Blendwirkung gesorgt. is