Einst Grundlage für demokratische Beamte

Speyer. Mit einem Festakt in der Aula der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer wurde an die Gründung der Lehreinrichtung vor 70 Jahren erinnert.

Im Januar 1947 vom Generalverwalter der französischen Besatzungszone und Verwaltungschef in der dortigen Militärregierung als Staatliche Akademie für Verwaltungswissenschaften ins Leben gerufen und später als Hochschule für Verwaltungswissenschaften bekannt geworden, erfolgte im März 2012 die Umbenennung in Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.

Von der Namensänderung erhoffte sich die Universität eine bessere internationale Wahrnehmung, was im Hinblick auf die Europäisierung und Globalisierung sowie die damit einhergehende Internationalisierung von Verwaltungswissenschaften ein logischer Schritt war.

Postuniversitäre Lehranstalt

Als Besonderheit ist festzuhalten, dass die Speyerer Einrichtung als einzige Universität in Deutschland gemeinsam vom Bund und den 16 Bundesländern getragen wird. Symbolisiert wird das Novum in der deutschen Universitätslandschaft durch eine Wappenwand in der Aula mit dem Bundesadler, der von den Wappen der 16 Bundesländer und dem Wappen der Universität umrahmt wird.

Außergewöhnlich ist ferner, dass es sich um eine postuniversitäre Lehranstalt handelt. Als Hörer können sich nur Bewerber einschreiben, die sich nach einem bereits abgeschlossenen Studium für den höheren Dienst qualifizieren wollen oder eine Zusatzqualifikation anstreben.

Derzeit werden sieben Studiengänge angeboten. 18 Lehrstuhlinhaber betreuen etwa 450 Studenten. Bedeutung und Ansehen der Universität lassen sich auch bei einem Blick in die Vergangenheit nachvollziehen. Bekanntester Lehrstuhlinhaber war wohl der spätere Bundespräsident Roman Herzog, der 1969 dem Ruf nach Speyer folgte und von 1971 bis 1972 als Rektor der damaligen Hochschule fungierte. Ein Nachruf auf den am vergangenen Dienstag verstorbenen Politiker und Wissenschaftler ist auf der Homepage der Universität unter www.uni-speyer.de nachzulesen.

Weitere bekannte Namen von ehemaligen Lehrstuhlinhabern und Rektoren sind die in der Domstadt heimisch gewordenen Professoren Hans Herbert von Arnim, Carl Böhret, Klaus König und Heinrich Reinermann. In Hockenheim lebt Professor Karl-Peter Sommermann, der von 2007 bis 2009 ebenfalls Rektor der damaligen Hochschule war und zurzeit den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staatslehre und Rechtsvergleichung an der Universität bekleidet.

Prominente Persönlichkeiten finden sich auch bei den Absolventen. Dazu zählen Peter Altmaier, amtierender Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben, der frühere Generalbundesanwalt Alexander von Stahl und die Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen, Eva Lohse.

Größte Spezialbibliothek im Land

So gut wie der Ruf der Universität, so herausragend ist auch der Bestand ihrer Bibliothek, die mit etwa 310 000 Werken größte verwaltungswissenschaftliche Spezialbibliothek in Deutschland ist. Auf die Realisierung der seit Jahren angestrebten und für dringend erforderlich gehaltenen Errichtung eines neuen Bibliotheksgebäudes wartete die Universität bisher jedoch vergeblich.

Nach einem Empfang für die Mitarbeiter am Nachmittag konnte Rektor Professor Dr. Joachim Wieland zum Festakt am Abend in der Aula cirka 150 geladene Gäste willkommen heißen.

Der Begrüßung folgte ein historischer Rückblick von Professor Dr. Stefan Fisch. Der Inhaber des Lehrstuhles für Neuere und neueste Geschichte mit dem Schwerpunkt auf Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte erläuterte, dass die Gründung der Universität im Hungerjahr 1946/47 einem Wunder gleichgekommen sei. Mit der Indienststellung noch vor der Verabschiedung der Verfassung von Rheinland-Pfalz im Mai 1947 und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949 habe Frankreich das Ziel verfolgt, auf der Grundlage eines interdisziplinären Lehransatzes eine demokratisch gesinnte Beamtenschaft auszubilden. Gleich mehrere Faktoren wie die "Mittellage" in der französischen Besatzungszone sowie das Vorhandensein wichtiger Einrichtungen hätten den Ausschlag für den Standort Speyer gegeben.

Rolle der Nachrichtendienste

Der Rückschau folgte ein nachdenklich stimmender Blick von Professor Dr. Johannes Masing auf die Gegenwart. In seinem knapp einstündigen Festvortrag zum Thema "Nachrichtendienste im freiheitlichen Rechtsstaat" betonte der Richter des Ersten Senats am Bundesverfassungsgericht, dass den Nachrichtendiensten im Zeitalter fortschreitender Informationstechnologien eine neue Rolle im demokratischen Rechtsstaat zukomme. Durch die neuartige Gewichtung würden mehr als bisher Grundfragen der Verfassung und Verwaltung berührt, bekräftigte Masing.

Das Spektrum der Ermittlungsmöglichkeiten umfasse mittlerweile alle Lebensbereiche. Jeder Bürger hinterlasse beim Einkauf oder der Nutzung eines Smartphones elektronische Spuren, die zeitlich und örtlich nachvollziehbar seien und Gegenstand nachrichtendienstlicher Ermittlungen werden könnten.

Der Referent betonte aber auch, dass das Bundesverfassungsgericht der Überschreitung von Befugnissen Grenzen gesetzt habe und die Offenlegungspflicht gegenüber Kontrollorganen bei allem Verständnis für die Notwendigkeit geheimer Ermittlungsarbeit unverzichtbar sei. Zur Sprache kamen neben weiteren Aspekten auch Regelungen mit Auslandsdiensten sowie der Austausch von Daten untereinander.