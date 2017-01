Eisvögel und Kolibris zieren „Kardinal 2“

Zwei Eisvögel, in und außerhalb einer zierlichen Volière, blicken zu einer rothaarigen, schwarz gekleideten Frau. Die wiederum betrachtet die Tiere, in einer scheinbar teilnahmslosen Verharrung erstarrt. Das Gemälde heißt "weit entfernt.

Speyer. In lockerer Folge präsentiert das Lokal "Kardinal 2" in der Korngasse 7 Künstler der Metropoloregion. Die Speyerer Malerin Margarete Stern ist wiederholter Gast. Sie stellt zurzeit Gemälde aus dem vergangenen Jahr vor, in denen sie ihr Bekenntnis zur figurativ-surrealen Malerei klar positioniert. Der Titel: "Weit entfernt, Eisvögel und Kolibris". Ornament und Bildsujet entfalten sich dabei in spannungsvollem Gegensatz, wobei mit dem jeweiligen Farbkontrast die Welt hinter der "prachtvollen Fassade" dem Betrachter irritierend vorgeführt wird.

"Irritation" und "Infrage-Stellen", ebenso wie "Betrachtung" und "Bewusstwerdung" sind wichtige Begriffe, um sich dem Sinn der Gemälde zu nähern: Eine junge Frau als Rückenfigur mit rotem Zopf dargestellt befindet sich beispielsweise direkt vor einer ornamentierten Wand. Ihr Kopf ist leicht von dem links von ihr befindlichen Wandleuchter abgewendet: So nah dem Licht, vor der verschlungenen Lebendigkeit des Lebens und doch so "weit entfernt" davon? Löst sich die Frau aus ihrer Erstarrung, wenn die locker gebundene blaue Schleife an ihrem Zopf gelöst wird - und dreht sich um? Wie würde sich dann alles ändern!

Gefangen und doch frei

Zwei Eisvögel, in und außerhalb einer zierlichen Volière, blicken in einem anderen Bild zu einer rothaarigen, schwarz gekleideten Frau (unser Foto). Die Frau schaut sich die Tiere an und ist bewegungslos wie elektrisiert von ihnen. Die bunten Vögel - sie sind gefangen und doch frei? Die Frau - Gefangene ihres verschlungenen Gedankenspiels? In einem weiteren Werk starrt uns eine Frau direkt an, wobei das Schattenspiel auf Gesicht und Oberkörper sie fast wie eine Fessel zu überstreichen scheint. Daneben ist der Hinterkopf einer rot-blonden Frau mit prachtvoller Frisur vor rotem Hintergrund zu sehen, in einem ovalen Rahmen. Drei bunte Kolibris flattern, ihre Freiheit genießend, unter dem Rahmenbild, als wollten sie mit ihrem munteren Flügelschlag, sowohl dem Trugbild im Halbschatten als auch dem Abbild im Rahmen, die Möglichkeit, sich zu befreien, demonstrieren. Es stellt sich die Frage: "Wie gehen wir mit der Wahrnehmung der von uns sicher geglaubten Wirklichkeit um ." zg