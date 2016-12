„Ganz so wie wir sind“

Alle Bilder anzeigen Beeindruckende artistische Leistungen am Trapez und ein sehr ausdrucksvolles Programm zeigten die "Ehrlichkids". © Venus

Speyer. "We are family" tönt es aus den Lautsprechern, als die jungen Artisten zum Finale auf der Bellissima-Bühne mit strahlenden Gesichtern und stolz geschwellter Brust auflaufen. Den Hit der Gruppe "Sister Sledge" haben Projektleiterin Claudia Vogel und Trainerpartner Chris Murawski treffend gewählt. Denn beim bezaubernden Winterzirkus der "Erlichkids" im mit Schülern, Eltern und Förderern gefüllten Zirkuszelt geht die Schulleitung herzlich mit dem Artistenteam um.

Rektor Peter Schmid weiß genau, dass dem Kinder- und Jugendzirkus großer Dank gebührt für die gedeihliche Kooperation. Äußeres Zeichen ist eine weiße Rose an Vorsitzende Isabelle Hanemann. Und Konrektor Jürgen Schall verabschiedet am Zeltausgang alle Besucher und Aktiven am letzten Schultag per Handschlag in die Weihnachtsferien.

Es ist bemerkenswert, was die sportlichen Teilnehmer der Zirkus-AG in ihrem Programm "So wie wir sind" alles an kleinen und großen Kunststückchen bieten. Zum Aufwärmen inszenieren fünf starke Jungs spielerisch einen Ringkampf, gefolgt von eindrucksvollen Runden eines Mädchen-Quartetts auf dem Einrad, wobei Vanessa K. sogar auf dem Hochrad brilliert. Dann geht's an zwei Trapezen Schlag auf Schlag. In die Reihe der beweglichen Mädels Nina, Tuana, Aysenur, Embra, Linda, Lemna, Vanessa, Stefanie, Ann-Katrin, Kerstin und den beiden Alicias mischt sich der ebenso gelenkige Kevin als einziger Junge.

Zirkusprojekte Die "Erlichkids" werden finanziert über "Zirkus macht stark". Dieses Projekt des Bildungsministeriums besteht seit 2012 aus einem Bündnis der drei Partnern Kinder- und Jugendzirkus Bellissima, Schule im Erlich und dem Förderverein der Schule. "Zirkus macht stark" ist ein bundesweiter Verband, der zum Ziel hat, insbesondere sozial- und bildungsbenachteiligte Kinder und solche mit Migrationshintergrund in ihrer individuellen Entwicklung zu fördern. ws

Mit silbernen Flügeln schwebt Michelle tänzerisch über die Bühne. Mit dem Diabolo und auf der großen Laufkugel glänzt Alexander. Auf ihren Stelzen schaut sich Lena von oben herab die schwungvolle Jonglage von Christoph und Sascha an.

Glanznummer des Erlich-Winterzirkus': Hals über Kopf wickeln sich Kerstin und Laura in Vertikaltücher fast bis unters Zeltdach. Mit ihrer anmutigen und zugleich kraftvollen Bodenakrobatik heimsen zwei Trios verdienten Beifall ein. Spektakulär die Salti und Handstandüberschläge der acht "Erlichkids" bei der Sprungakrobatik mit Kasten und Trampolin. Am und im schaukelnden Ring verrenken sich sehr gekonnt Sabrina und Jana, wonach die biegsame Laura mit ihrer Einzelakrobatik abschließend für Aufsehen sorgt.

Richtig locker leiten dann die beiden Auftakt-Ringkämpfer Joshua und Justin das Finale ein, statten im Namen aller Erlichschul-Artisten Schuleitern, Trainern und Technikern Dank ab. Vor allem ihre engagierte Lehrerin "Claudi" Vogel haben sie in ihr Herz geschlossen.