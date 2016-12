Gospel macht Gänsehaut

Der US-Chor "The Best of black Gospel" beeindruckt in der Gedächtniskirche mit kräftigen Gesangsstimmen.

Speyer. Wer auch nur annähernd glaubt, eine gute Gesangsstimme zu haben, wird spätestens beim Konzert von "The Best of black Gospel" an dieser Annahme zweifeln: Mit tiefster Emotion und voller Inbrunst erzeugen neun US-Gospel-Sänger in der Gedächtniskirche am vergangenen Mittwochabend einen Gänsehautmoment nach dem anderen.

"Wenn du laut mitsingst, fleißig klatschst und danach Lust auf eine Bratwurst hast - das ist Gospel", sagt Chorleiter Samuel S. Franklin und bringt damit die Zuschauer zum Lachen. Die evangelische Kirche ist beinahe voll besetzt, ein Kranz aus weißen und roten LED-Lichtern an der Decke sorgt für besinnliche Stimmung.

Der erste Song "Amazing Grace" geht direkt unter die Haut. Die Atmosphäre, der Hall und die kräftige Männerstimme von Steven Spradley verbinden sich zu einer Symbiose, die wohl auch den letzten Gospel-Skeptiker überzeugen würde. Zwei der Sänger begleiten auf Keyboards, ein weiterer sitzt am Schlagzeug - die übrigen sechs Sänger wechseln zwischen Haupt- und Begleitstimme ab.

Lieder wie "Let it shine", "When the Saints go marching in" oder auch "Stand by the River" animieren die Zuschauer zum Mitklatschen - der Ton lässt jedoch zu wünschen übrig, so dass die Klatschgeräusche den Gesang beinahe übertönen. Das merken auch die Tontechniker, denn während der Pause justieren sie die Mikrofone nach und das mit Erfolg. In der zweiten Hälfte des Konzerts kommen die Stimmen der Sänger nun endlich zur Geltung.

Schweigeminute für Berlin

"Rassismus, Hass und Krieg haben meine Jugend geprägt. Und im Jahr 2016 ist es ein bisschen dasselbe", sagt Chorleiter Samuel S. Franklin mit starkem amerikanischen Akzent und schiebt nach: "Wir leben in einer Zeit, in der Donald Trump Präsident ist und Terrorismus Menschenleben fordert. Wir brauchen Gott, um Frieden zu erlangen. Oh God, come by (Oh Gott, komm herbei). Wir möchten den Opfern von Berlin kurz gedenken in einem Moment of Silence (Schweigeminute)." Plötzlich verstummt die ganze Kirche, die Hände falten sich ineinander, die Blicke neigen sich nach unten. Danach stimmt der Chor "Go down Moses" an - erneut Gänsehaut.

Nach so viel Melancholie freut sich das Publikum merklich, als der Chor in bunter Kleidung erscheint. Es folgen fetzige afrikanische Lieder. Mit Weihnachtsliedern wie "Jingle Bells" oder "Silent Night" neigt sich der Gospelabend bereits dem Ende zu, als überraschend einige Sänger der "Harlem-Gospel-Singers" die Bühne betreten und gemeinsam mit "The Best of black Gospel" noch ein wenig improvisieren. Die "Harlems" befinden sich derzeit auf großer Abschiedstour, was ihren Gastauftritt besonders macht.

"Es herrscht super Stimmung. Man spürt, dass die Sänger ihre Musik leben", findet die 24-jährige Carina Krauss aus Heidelberg. Auch Herbert Längerer aus Landau ist begeistert: "Es war ein klasse Konzert, absolut hörenswert", so der 56-Jährige.