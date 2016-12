Jubiläum wird mit vier Leckerbissen gefeiert

Speyer. Zum Jubiläum "25 Jahre Kammermusik im Rathaus" kredenzt das Kulturbüro vier Leckerbissen. Für das Hochkaräter-Programm der 25. Saison im Historischen Rathaus zeichnet erneut Professor Helmut Erb verantwortlich.

Oberbürgermeister Hansjörg Eger dankte dem künstlerischen Leiter der Reihe dafür, dass er zum Jubiläum vier exzellente Konzert-Freitage - von Januar bis April - konzipiert hat und dank seiner gewinnbringenden Beziehungen aus seiner Zeit als Professor für Trompete an der Musikhochschule in Würzburg, davon acht Jahre als deren Präsident, die allesamt hochdekorierten Ausnahmemusiker zu einem von der Stadt finanzierbaren Honorar verpflichten konnte. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr.

Eröffnet wird die Saison am Freitag, 20. Januar, von zwei erfolgreichen Musikern der jungen Generation: Lena Neudauer (Violine) und William Youn (Klavier) begeistern mit einem ansprechenden Duo-Programm mit Musikstücken von Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorák, Ernst von Dohnányi und Robert Schumann.

Der in Speyer immer wieder gern gesehene und gehörte Pianist Bernd Glemser bestreitet am Freitag, 17. Februar, das zweite Konzert in der Kammermusik-Reihe. Sein Rezital ist den großen Virtuosen Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Johannes Brahms und Frédéric Chopin gewidmet.

Andere Facette des Akkordeons

Claudia Buder (Akkordeon) und Lutz Koppetsch (Saxophon) präsentieren am Freitag, 10. März, neben einem spanischen Programm auch eine völlig andere Facette der Akkordeonmusik: das Akkordeon als gleichberechtigter Kammermusikpartner in einer exotischen und deshalb doch so reizvollen Besetzung.

Zum Abschluss am Freitag, 7. April, spielt das Duo Silke-Thora Matthies/Christian Köhn Klavier zu vier Händen. Neben Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy und George Bizet steht auch ein dem eingespielten Duo gewidmetes Stück (Glockentürme) von Giselher Klebe auf dem Programm.

Der Ratssaal, den Musikprofessor Erb als bestens geeignet für die Kammermusik-Vergnügen ansieht, fasst maximal 180 Besucher. Die Nähe zum Publikum beflügelt die Künstler, die normalerweise in großen Sälen erst die Distanz zu den Zuhörern überwinden müssen.

Das Kulturbüro der Stadt bietet für die Konzertreihe ein Abonnement-Paket an: Es umfasst alle vier Konzerte der Saison 2017, ist übertragbar und kostet 60 Euro (ermäßigt 45 Euro). Eintrittskarten für die Einzelveranstaltungen kosten 18 Euro (ermäßigt 13 Euro).