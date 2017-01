Kulturbeutel kann sich Zelt nicht mehr leisten

Speyer. Prall gefüllt mit Musik, Theater, Lesungen, Klamauk und Komik ist auch in diesem Jahr der Kulturbeutel. Das 23. Festival findet vom 10. bis 21. Juni im Kulturhof Flachsgasse statt. Eigentlich wäre, dem jährlichen Wechsel der Spielstätte folgend, das Zeltfestival auf den Domwiesen an der Reihe gewesen. Doch Festivalchef Matthias Folz - Begründer und von Beginn an engagierter Leiter des Kinder- und Jugendtheaters - musste aus Kostengründen auf den Exkurs in den unteren Domgarten verzichten.

Zeltmiete und nächtliche Bewachung verschlangen zu viel Geld, und außerdem genügte die Zahl der ehrenamtlichen Helfer meist nicht dem hohen Bedarf für die aufwendige Betreuung des zweiwöchigen Kulturbeutel-Festivals. Dessen ungeachtet hat Folz ein bemerkenswertes Programm zusammengestellt. Zudem soll der gesamte Kulturhof so ausgeschmückt und bis vor zur Hauptstraße beleuchtet werden, dass die Besucher quasi in die städtische Kulturmeile hineingezogen werden, verrät Folz im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ulrike Folkerts zum Auftakt

Im Kulturhof-Herz bestreitet den literarischen Auftakt am 10. Juni Schauspielerin Ulrike Folkerts. Die als Lena Odenthal bekannte Ludwigshafener "Tatort"-Kommissarin wird die Blechtrommel, den im Jahr 1959 von Günter Grass geschriebenen und verfilmten Zeitroman rund um den schrill schreienden Oskar, zu neuem Leben erwecken.

Gespannt sein darf man darauf, was der Schauspieler Peter Lohmeyer am 18. Juni aus der Lyrik des amerikanischen Underdogs Charles Bukowski mit dem Bandprojekt "Der Club der toten Dichter" als Frontmann macht. Musikfreunde kommen ganz gewiss am 15. Juni auf ihre Kosten, wenn im Kulturhof die Jazzabteilung der Deutschen Oper Berlin swingt. Die 250 Plätze werden beim krönenden Abschluss des Kulturtreibens bei weitem nicht ausreichen. Denn am 21. Juni gibt es ein Wiedersehen mit Liedermacher Konstantin Wecker. Der bayerische Vollblutmusiker kommt gerne in die Domstadt, hatte 1995 bei der Premiere des Festivals das Domgarten-Zelt zum Bersten gebracht und erzielte auch bei einem weiteren Kulturbeutel Magnetwirkung.

Unterhaltung für Kinder

Mit dem Auflegen der gedruckten Kulturbeutel-Programme und dem Beginn des Kartenvorverkaufs rechnet Folz im März. Neben dem abendlichen Festival wird das Kinder- und Jugendtheater in bewährter Weise auch in diesem Jahr morgens und nachmittags Kindergarten- und Schulkinder mit einem eigenen Programm begeistern.