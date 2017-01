Lachsalve an Lachsalve, Schlag auf Schlag

Speyer. Erneut ein großer Erfolg war die am Samstag von Round Table 63 Speyer im Innenhof des Historischen Museums der Pfalz durchgeführte Charity Nacht. In Anlehnung an den Neujahrsklassiker "Dinner for One" könnte man auch sagen: "The same procedure as every year". Denn wie in den Jahren zuvor waren die 530 Karten schon früh vergriffen. Und wie Freddie Frinton und seine kongeniale Partnerin May Warden sorgen die aufgebotenen Kabarettisten und Comedians in schöner Regelmäßigkeit für Lacherfolge beim Publikum.

Ebenso wiederkehrend fließt der Erlös der perfekt organisierten Veranstaltung in ein soziales Projekt (siehe Infobox). Ein Unterschied zum "Dinner for One" besteht allerdings in der Dauer der Unterhaltungsshows. Während sich die Fernsehzuschauer am Sketch zum 90. Geburtstag von "Miss Sophie" nur knapp 20 Minuten erfreuen können, zieht die Kabarett-Veranstaltung mit Comedy-Entertainment und ernstem Hintergrund die Besucher mehrere Stunden in ihren Bann.

So geschehen auch am Samstag, als mit Hans Gerzlich (So kann ich nicht arbeiten), Michael Hatzius (Die Echse) und Robbi Pawlik als Bademeister Schaluppke wiederum drei preisgekrönte Hochkaräter des Genres die Bühne eroberten. Bevor sich Lachsalve an Lachsalve reihte, hatte Round-Table-Präsident Dr. Mathis Münchbach in seiner Begrüßungsansprache den Sponsoren, seinen Kollegen vom Service-Club und allen weiteren Helfern für ihr uneigennütziges Engagement gedankt.

Infos zur Veranstaltung und dem Projekt des Round Tables Der Erlös in Höhe von circa 12 000 Euro wird für ein Projekt in Kambodscha verwendet, das unter der Schirmherrschaft der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Bosco steht. Bei der Charity Nacht war die Ordensgemeinschaft durch den Speyerer Landwirt Dr. Walter Zwick vertreten. Zwick ist seit einigen Jahren in Kambodscha engagiert. Aktuell baut er dort eine Modellfarm für Kleinbauern auf. Sie soll mit dazu beitragen, Schülern in einem der ärmsten Länder Asiens zwei freie Mahlzeiten zu ermöglichen. Mit der kostenlosen Schulspeisung möchten die Salesianer Kinder armer Familien von der Kinderarbeit wegbringen und ihnen eine schulische Ausbildung ermöglichen. Das Spendengeld der Speyerer Round Tabler fließt in hygienische Verbesserungsmaßnahmen der Schulküchen.

Kanzlerin bekommt ihr Fett ab

Die "satirischen Keulenschläge" eröffnete Diplom-Ökonom Hans Gerzlich, der sich zunächst wenig schmeichelhaft Bundeskanzlerin Angela Merkel vornahm, die "aussehe wie ihr Mann heißt".

Generell ließ Gerzlich kein gutes Haar an der deutschen Politik, "die so gradlinig sei wie Harald Juhnkes Nachhauseweg in seinen besten Zeiten". In der Folge umfasste Gerzlichs beißende Kritik weite Teile der Gesellschaft. Ob Psychologen, Schulsysteme, Volkswirtschaftstheorien oder Strategien bei Meetings - der Entertainer lieferte eine brillante Inszenierung ab, die am Beispiel einer Tochter im Bad auch Alltagsgeschichten nicht ausschloss. Tochter: "Mama, wo ist der Waschlappen?" Darauf die Mutter: "Seit einer Stunde im Büro!" Der abschließende Rat an gestresste Zeitgenossen lautete: "Die einzige Möglichkeit, keinen Burnout zu bekommen ist, ihn bereits zu haben!"

Gags im Minutentakt

Ein Stilmittel der besonderen Art verwendet Michael Hatzius bei seinem Puppentheater. Mit einer erstaunlichen Mimik ausgestattet, landete "Die Echse" Gags im Minutentakt. Nach dem Hinweis, dass sie den tierisch lauten Urknall persönlich erlebte und die erste Zellteilung der Geschichte an sich selbst vorgenommen habe, ging es Schlag auf Schlag. Die Speyerer Maximilianstraße mit ihren Konditoreien wurde zum "Tortenstrich" und beim satirischen Parforceritt über die Stadtgrenze hinaus mussten vor allem Bayern, Franken, Hessen, Schwaben und Österreicher in Deckung gehen. So meinte "Die Echse" zu den Montagsdemos in Dresden: "Wer einen Schwaben hat, wünscht sich einen Syrer zurück!" Dem Reformationsjahr 2017 war wohl ein Hinweis auf Martin Luther geschuldet. Würde er heute leben und Auto fahren, könnte er 95 Strafzetteln sammeln und sie dann anschlagen, meinte Michael Hatzius. Papst und damit sein eigener Stellvertreter als göttliches Individuum wollte er allerdings nicht werden. Aber einmal im Papamobil zu fahren, fände die Echse schon genial. Etwas derber, aber nicht weniger komisch agierte Robbi Pawlik als Bademeister Rolf Schaluppke, der eingangs in kurzer Hose und Badeschlappen seinen komplexen Aufgabenkatalog als Dienstleister, Diplomat, Sozialberater und Bildungsmanager in einer Kölner Badeanstalt mit multikulturellem Klientel erläuterte.

Bei sprachlichen Schwierigkeiten einer pubertierenden Migrantin ("Die Lara hat mich ertrunken") fungierte er auch als Deutschlehrer. Ein anderer brachte ihn mit dem Zuruf "He Bademeister, gib mir WLAN-Passwort für Liegewiese" an den Rand des Wahnsinns. Zu den Glanzstücken zählte die Einbeziehung des Publikums in eine "Esoterische-Atem-Bodenbecken-Gymnastik". Zum Mitschwingen im Takt der Musik ließen sich die Besucher auch beim innovativen "Aqua-Zumba" nicht lange bitten. Den maßgeschneiderten Schlusspunkt, mit dem der spritzige Comedy-Cocktail unter dem begeisterten Beifall des Publikums ausklang, setzte Schaluppke mit einer Zeitlupen-Parodie auf die Fernsehserie Baywatch.