Musik löst Worte aus

Speyer. Mit einem Benefizkonzert will der Rotary Club Speyer am Samstag, 28. Januar, um 19 Uhr in der Gedächtniskirche ein regionales Projekt unterstützen. "Der Rotary Club Speyer wird die Stiftung ,Alphafit4future' fördern, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Analphabetismus von jungen Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar zu bekämpfen", sagte Mareile F. Martin, Präsidentin des Rotary Clubs.

Die Konzertbesucher könnten sich bereits heute auf Händels Messias und das vorbildliche Zusammenspiel von Chor, Orchester und Solisten unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger freuen. Der Januar sei der ideale Zeitpunkt, den Messias aufzuführen, betonte Robert Sattelberger. Die Zeit zwischen Weihnachten und Ostern ende mit dem Halleluja und vor den Aufführungen habe bisher immer die Sonne geschienen: "eine Stimmung, die perfekt zu dieser wunderschönen Musik passt".

Neben der von ihm selbst im Jahr 2001 gegründeten Speyerer Kantorei dürfen sich die Besucher auf die Solisten Almut-Maie Fingerle (Sopran), Thomas Nauwartat-Schultze (Altus), Rüdiger Linn (Tenor), Thomas Herberich (Bass) und auf das Kammerorchester der Gedächtniskirche freuen. Die Orgel spielt der Speyerer Domorganist Markus Eichenlaub. Georg Friedrich Händel hat das Oratorium "The Messiah" im Sommer 1741 komponiert. Das Werk gehört bis heute zu den populärsten Beispielen geistlicher Musik des christlichen Abendlands.

Mareile F. Martin unterstrich den Zusammenhang von Musik und Sprache. Musik löse Worte, Bilder und Emotionen aus, fördere die Lust zum Austausch und damit auch die Kommunikation. "Alphafit4future" fördere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, die das Alphabet noch nicht erlernt haben sowie Menschen, die einen legasthenisch oder biografisch bedingten Hintergrund haben. Die Philosophie der Stiftung laute: Sprache ist die wichtigste Voraussetzung für eine gute Kommunikation und damit auch für eine gelungene Integration. Sie hoffe, dass der Erlös aus dem rotarischen Benefizkonzert den Sprachunterricht und die Qualifizierung weiterer Sprachförderkräfte möglichst gut unterstützen könne. zg