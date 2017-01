Musikalische Gratulationen

Seit inzwischen 14 Jahren lässt der Mozartchor in Speyer seine Stimmen zum Jahrestag von Mozarts Geburt erklingen. Am Freitag heißt es auch wieder: "Happy birthday, Amadeus!".

Speyer. Der Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart jährt sich am Freitag zum inzwischen 261. Mal. Auch in diesem Jahr ist dieses Ereignis dem Mozartchor Speyer Anlass, zu einer musikalischen Feierstunde in den historischen Ratssaal Speyer einzuladen. "Happy birthday, Amadeus!" Heißt es deshalb am 27. Januar um 20 Uhr in der "guten Stube" der Kaiserstadt.

Mozart war nie in der Domstadt, zumindest gibt es darüber keine offiziellen Quellen. Dabei hätte es ausreichend Möglichkeiten für einen Besuch gegeben, als der Meister in der Kurpfalz weilte.

Allerdings ließ Mozart im Jahr 1788 beim Verleger Heinrich Philipp Boßler Notenblätter in Speyer drucken - das ist doch auch schon etwas.

Und so kann Speyer auch auf eine Verbindung mit dem namhaften Komponisten verweisen. Entsprechend gehört seit inzwischen 14 Jahren die Feierstunde des Mozartchores zu den Konstanten im Speyerer Kulturleben am Anfang eines jeden neuen Jahres. Zu hören ist diesmal unter anderem Mozarts Fagottkonzert B-Dur KV 191 mit Marie Haas als Fagottistin und Dagmar Wolf-Hauß am Klavier.

Von Klassik bis Folk

Natürlich tritt auch der Mozartchor selbst in Aktion. Als Geburtstagsständchen singt er romantische Chorsätze von Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen Schwester Fanny Hensel, Friedrich Silcher, Johannes Brahms und Carl Loewe.

Songs unterschiedlicher Stilrichtungen von klassisch über Folk bis Pop steuert ein kleines Gesangsensemble bei. Es hat sich vergangenes Jahr zusammengefunden und ist unter anderen mit ehemaligen Schülerinnen von Chorleiter Dieter Hauß - im Hauptberuf Musiklehrer am Edith-Stein-Gymnasium - besetzt.

Tradition bei Mozarts Geburtstagsfeier hat auch das Glas Sekt, mit dem alle Besucher auf den Jubilar anstoßen können. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Um eine Spende zur Deckung der Kosten wird am Ausgang gebeten. chu