Offenes Chorprojekt lädt zum Mitsingen ein

Speyer. In der Popwelt ist Paul McCartney eine Legende. Als Sänger und Bassist der Beatles bis heute unvergessen, gilt er zugleich als einer der erfolgreichsten Songwriter in der Geschichte der Popmusik.

Weniger bekannt ist, dass McCartney auch moderne klassische Musik geschrieben und eingespielt hat. Das wichtigste dieser Werke ist zweifellos sein "Liverpool Oratorio", das der Mozartchor sich für den 30. September als offenes Chorprojekt vorgenommen hat. Wer an der Aufführung mitwirken will und über ein wenig sängerische Erfahrung verfügt, ist zu den Proben eingeladen. Diese finden immer mittwochs um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der Johanneskirche in Speyer- West statt.

Ein abwechslungsreiches Werk

Das Chorprojekt wird realisiert in Zusammenarbeit mit dem Edith-Stein-Gymnasium. Aus Anlass des 60. Schuljubiläums werden aktuelle und ehemalige Schüler sowie Angehörige an der Aufführung mitwirken. Das Konzert ist Bestandteil des offiziellen Programms des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Instrumentalpartner des Mozartchors wird das Heidelberger Kantatenorchester sein. McCartney hat ein stattliches Werk mit spannender Musik geschrieben. Komponiert hat er es mit dem amerikanischen Filmmusik-Komponisten und Dirigenten Carl Davis im Stil eines klassischen Oratoriums.

Anlass war das 150-jährige Bestehen des Royal Liverpool Philharmonic Orchestra im Jahr 1991. Das insbesondere in den ersten beiden Sätzen mit autobiografischen Elementen gewürzte Werk erzählt die Geschichte des jungen Shanty, der in den Kriegsjahren in Liverpool geboren wird und durch allerlei Schwierigkeiten seinen Weg ins vom Arbeitermilieu geprägte Leben findet.

Ein detaillierter Probenplan wird auf der Internetseite www.mozartchor-speyer.de veröffentlicht. Noten können bei der Probe gekauft werden. chu