Panflöte und Orgel

Panflötist Matthias Schlubeck. © Privat

Speyer. Die Dommusik Speyer lädt zu einem festlichen Neujahrskonzert am Sonntag, 1. Januar, 15 Uhr in den Dom ein. Der Panflötist Matthias Schlubeck und Domorganist Markus Eichenlaub gestalten den Jahresauftakt mit Werken von John Rutter, Johann Sebastian Bach, Edward Elgar, Alexandre Guilmant, Georg Friedrich Händel, Jean-Claude Mara und weiteren Komponisten aus Barock, Romantik und Gegenwart.

Matthias Schlubeck erhielt im Alter von sechs Jahren seinen ersten Panflötenunterricht. Wiederholt bekam er Panflötenunterricht bei Jean-Claude Mara, Gheorghe Zamfir, Nicolai Pîrvu und Damian Luca. An der Musikhochschule in Wuppertal legte er sämtliche Prüfungen mit Auszeichnung ab und war in Deutschland der erste Musiker mit einem Hochschulabschluss im Fach Panflöte.

Von 2010 bis 2016 war er als Lehrbeauftragter für das Hauptfach Panflöte am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück tätig. Seit 1989 gibt er regelmäßig Konzerte in Kombination mit Orgel, Klavier, Harfe, Orchester weiteren Instrumental- und Vokalbesetzungen.

Matthias Schlubeck gilt mittlerweile als einer der führenden Panflötisten der Welt und hat sich besonders im Bereich der Interpretation Klassischer Musik auf der Panflöte einen Namen gemacht. Mit Domorganist Eichenlaub verbindet Matthias Schlubeck eine musikalische Freundschaft, die in den letzten Jahren aus vielen gemeinsamen Konzerten erwachsen ist. zg