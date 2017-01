Paris, Beilstein, Berlin . . .

Speyer. "Im Fokus" nennt sich eine Ausstellungsreihe des Purrmann-Hauses, die verschiedene Sujets und Schaffensperioden aus der ständigen Sammlung der Gedenkstätte ins Zentrum rückt. Sie wird mit einer weiteren Präsentation fortgeführt, die über die Zeit von Hans Purrmann (1880 bis 1966) und seiner Ehefrau Mathilde (1876 bis 1943) im baden-württembergischen Beilstein informiert, wo die Eheleute von 1914 bis 1916 künstlerisch wirkten. Den Eröffnungsvortrag hielt Dr. Felix Billeter, Leiter des Hans-Purrmann-Archivs München als Mitveranstalter.

Im Fokus stehen farbintensive Gemälde, Aquarelle, Grafiken und Archivalien der Beilsteiner Schaffensphase. Während sich die Präsentation im Kabinett des Obergeschosses auf Werke Hans Purrmanns konzentriert, sind die Arbeiten seiner Ehefrau im Erdgeschoss zu sehen.

Um die Schau einordnen zu können, ist ein Hinweis auf die Vorgeschichte unerlässlich. Bereits seit 1905 lebte der mit Henri Matisse befreundete Purrmann überwiegend in Paris, wo er Wohnung und Atelier unterhielt. Im Januar 1912 heiratete der Maler die dort ebenfalls künstlerisch tätige Mathilde Vollmoeller. Die Ehe wurde in Stuttgart geschlossen, nicht allzu weit entfernt vom Gut Hohenbeilstein nahe Heilbronn. Den Familiensitz hatte Mathildes Vater, der Stuttgarter Textilfabrikant und Kommerzienrat Robert Vollmoeller, 1896 erworben.

Den Vater bis zum Tod gepflegt

Im März 1911 verließ Mathilde Vollmoeller Paris, um ihren auf dem Landgut im Sterben liegenden Vater bis zu dessen Tod im Oktober zu pflegen. Auch in der Folgezeit, als das Gut von ihrer Schwester Elisabeth Wittenstein bewirtet wurde, hielt sich das Ehepaar in den Sommermonaten dort auf. So auch im Juli 1914, als es vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges überrascht wurde. Die Folgen waren für Hans Purrmann fatal. In Paris verlor er neben Wohnung und Atelier auch zahlreiche von anderen Künstlern erworbene Werke, darunter von heute weltberühmten Malern wie Renoir, Cézanne, Seurat, Picasso und Matisse.

Auf dem Gut Hohenbeilstein blieben die Purrmanns bis zu ihrem Umzug nach Berlin Anfang 1916. Hans Purrmann nutzte die Zeit und begann, sich mit der Druckgrafik zu beschäftigen. In einem von Mathildes Schwester Elisabeth eingerichteten Atelier entstanden erste zusammenhängende Werkblöcke. Zugleich zeichnete der Künstler und malte in Öl. Motivisch lag der Schwerpunkt auf Landschaften, Porträts und Blumenstillleben. Beispielhaft zu nennen sind das 1915 entstandene Ölgemälde "Waldwege", eine Kaltnadelradierung mit dem Bildnis von Mathildes Schwester Elisabeth Wittenstein sowie mehrere Bleistift- und Tuschezeichnungen mit Landschaftsimpressionen.

Ehefrau Mathilde widmete sich in dieser Zeit ebenfalls der Druckgrafik. Überdies entstanden lichte Aquarelle und ein Porträt in Pastellkreide, das ihren Neffen zeigt. Es ist ebenso zu sehen wie einige Zeichnungen von Mathilde, die wohl noch nie öffentlich gezeigt wurden.

Das malerische und zeichnerische Spektrum wird durch ein Konvolut ergänzt, das sich aus einem illustrierten Jahrbuch, Briefwechseln Familienfotos und weiteren Originalfotos aus der Beilsteiner Zeit zusammensetzt. Zudem informiert eine Multimedia-Schau über Leben und Wirken der Purrmanns.