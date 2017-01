„Pragmatisch und realitätsbezogen“

Speyer. Beim gestrigen Neujahrsempfang von Oberbürgermeister Hansjörg Eger in der Stadthalle kamen zwei Themen zur Sprache, die mehrere hundert Besucher der Veranstaltung in besonderer Weise berührten. Mit der Feststellung, es werde derzeit viel über Ängste der Menschen gesprochen, sprach der OB ein brandaktuelles Thema an. Seiner Meinung nach muss man vor allem Menschen mit individuellen Sorgen und Befürchtungen ernst nehmen.

Leider, so Eger weiter, gebe es immer wieder Versuche von bestimmten Personen und Gruppierungen, pauschale Ängste vor Unbekanntem und Andersartigem zu schüren, um sie dann für die eigenen Zwecke zu nutzen. Es wäre aber bedauerlich und gefährlich, wenn sich beispielsweise in diese Richtung zielende nationalistische Bestrebungen durchsetzen würden. "Deshalb sollten wir nicht müde werden, gegenüber Populisten und Nationalisten gute Argumente für ein friedliches Miteinander zu äußern. Es muss uns ein besonderes Anliegen sein, mit gesundem Selbstbewusstsein für die Werte unserer freien pluralistischen Gesellschaft einzustehen und sie bei einem positiven Grundvertrauen in Polizei und Staat zu schützen", stellte er unmissverständlich fest.

Dass die Flüchtlingssituation in Speyer dezentral gut bewältigt wird, trotz angespannter Wohnungslage angemessener Wohnraum für bedürftige Speyerer und Neuankömmlinge bereitgestellt werden konnte, passte in das von Eger geforderte Vertrauensszenario. Auch hinsichtlich der Erinnerung an die Zeit von 1933 bis 1945 bezog er klar Stellung. Demnach soll in Ergänzung zu den bisherigen Gedenkstätten das Projekt Stolpersteine auch in Speyer realisiert werden.

Ehrenamtliche Helfer gewürdigt

Den zweiten Schwerpunkt in der Rede des Stadtchefs bildete die Würdigung von ehrenamtlichen Helfern, die sich in außergewöhnlichem Maße um Mitmenschen bemühen. Stellvertretend für alle Bürger, die sterbenden Menschen und deren Angehörigen hilfreich zur Seite stehen, zeichnete Eger Helfer des Ambulanten Hospiz- und Palliativdienstes der Ökumenischen Sozialstation sowie des stationären Diakonissen-Hospizes im Wilhelminenstift aus.

Finanzielle Situation stabil

Sich anderen Themen zuwendend, zitierte Eger im gerade begonnenen Reformationsjahr Martin Luther, von dem das Zitat stammen soll: "Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen". Gelassenheit und Zuversicht strahlte er beim weiteren Streifzug durch das kommunale Geschehen aus. Ohne strittige Themen wie den geplanten S-Bahn-Halt Speyer-Süd auszugrenzen, stellte Eger fest: "Die Bewältigung kommender Aufgaben erfordert sicher Geduld, Kreativität und Beharrungsvermögen. Getreu meinem Credo - ändere was geändert werden kann und ertrage gelassen, was unabänderlich ist - werde ich weiter einen pragmatischen und realitätsbezogenen Ansatz verfolgen." Gelegenheit dazu ist reichlich vorhanden.

Die finanzielle Situation der Stadt habe sich zwar stabilisiert, bedürfe jedoch einer weiteren Konsolidierung. Auch verwaltungsinterne Strukturen sollen weiter optimiert werden. Erweitert wurde das kulturelle Angebot, das mit dem Skulpturenprojekt "Odyssey 2017" einen Höhepunkt im öffentlichen Raum erfährt. Eger sprach ferner wichtige Neubauprojekte wie die Nachverdichtung in Speyer-West mit 36 Wohnungen und die Erweiterungsbauten der beiden großen Krankenhäuser an.

Die Förderung der wirtschaftlichen Stabilität, die Stärkung des Tourismus sowie die Bereitstellung von Stärken in der Gesundheitsversorgung, den Pflege-, Sozial- und Bildungsangeboten für die Region hält Eger auch weiterhin für notwendig.

Von Schülern der städtischen Musikschule unter Leitung von Andreas Krennerich umrahmt, klang der offizielle Teil aus.