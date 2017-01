PS-Giganten so beliebt wie Experimentalvehikel

Hauptsache außergewöhnlich: Alle Fahrzeuge, die tuckern, knattern, zischen, dampfen und Lärm machen, also "brazzeln", sind beim Brazzeltag (im Bild die Vorjahresausgabe) willkommen und werden, wie dieser Bentley, gebührend bewundert.

Speyer. Annähernd 20 000 Besucher feierten beim Brazzeltag des Technik Museums Speyer im Mai 2016 zwei Tage lang ein Fest der besonderen Art und ließen das Gelände beben. Die nächste Auflage des großen Oldtimer- und Motorradtreffens steht am 13. und 14. Mai auf dem Programm.

Das Museum liefert die Namenserklärung gleich mit: "Das Wort brazzeln bezeichnet im Allgemeinen die Geräuschkulisse, welche von Fahrzeugen, Motoren, Flugzeugen und so weiter ausgeht. Damit werden Klänge wie dampfen, zischen, tuckern, knattern, surren oder brummen zusammengefasst.

Die Veranstalter kündigen in einer Pressemitteilung "viele spektakulären Programmpunkte" an. Sie erwarten hunderte Oldtimer, Motorräder, Sonderumbauten, US-Cars und vieles mehr. Von Jahr zu Jahr strömten mehr Besucher und Besitzer von "Brazzelfahrzeugen" nach Speyer, denn der Tag zeige, was die motorisierte Technikwelt und die Kreativität der Fans zu bieten haben.

"Brutus" kehrt zurück

Mit dabei sind das Experimentalfahrzeug "Brutus", Lanz-Bulldogs, Offroad-Jeeps, PS-Giganten, Classic Cars und vieles mehr. Info- und Händlerstände, ein musikalisches Begleitprogramm sowie zahlreiche Imbisse und Restaurants runden das vielseitige Angebot des Brazzeltags ab.

Tages- und Zweitages-Tickets gibt es im Vorverkauf an der Museumskasse oder im Onlineshop unter www.brazzeltag.de. Tages-Tickets kosten 26 Euro (Erwachsene) und 13 Euro für Kinder. Das Zweitages-Ticket gibt es zu 39 Euro für Erwachsene und 22 Euro für Kinder. cha