Romane liegen höher im Kurs als Sachbücher

Irischer Abend in Speyer: Zum St. Patrick's Day am 17. März hat die Stadtbibliothek die Band "Out of the Green" in der historischen Ratssaal eingeladen.

Speyer. Mit der Zeit gehen muss die Stadtbücherei. Längst ist die 95 Jahre alte Bildungseinrichtung nicht mehr nur an den Standort in der Villa Ecarius gebunden, sondern auch über die Außenstellen an sieben Speyerer Schulen vertreten und auf digitalem Weg über die Onlinebibliothek, Homepage und E-Services für die Nutzer zugänglich. Das modifizierte Angebot führte im vergangenen Jahr zu einer Steigerung der Gesamtausleihe auf 181 639 Medien (1995: 167 179). Neben der Betreuung und Ausleihe der knapp 65 000 Medien stellen das vielschichtige Veranstaltungsprogramm und spezielle Führungen einen wichtigen Beitrag zur Leseförderung dar, betonten Bürgermeisterin Monika Kabs und Büchereileiterin Angela Magin bei der Präsentation des Jahresberichts.

5637 Medien wurden 2016 ausgesondert, 4857 neu angeschafft. Rund zwei Drittel der im EDV-System registrierten 3649 aktiven Büchereikunden, die mehrfach Medien entliehen, sind Frauen. Jeder der rund 12 000 Romane und jedes der 33 650 Kinder- und Jugendbücher wurden im Schnitt dreimal, dagegen die 23 163 Sachbücher nur ein Mal ausgeliehen.

Um das Vorlesen zu fördern, erhielten alle Dreijährigen beim Besuch der Bibliothek und in den Kitas eine Tasche mit einem "Lesestart"-Buch und Informationsmaterial für die Eltern geschenkt, berichtete die Bürgermeisterin.

Arbeitsplätze zum Lernen genutzt

Viele Besucher nutzen die Bibliothek auch nur vor Ort. Denn die 5000 internationalen Zeitungen, Zeitschriften und Magazine können in der neugestalteten Lese-Ecke eingesehen werden. Zahlreiche Arbeitsplätze werden zum Lernen genutzt. Über W-Lan kann dafür das eigene Laptop benutzt werden. Die gewünschten Dateien lassen sich auf PC, Tablet, Smartphone oder E-Book-Reader herunterladen oder streamen und stehen für die Dauer der Ausleihe abrufbereit.

Da die Beherrschung von Sprache und Schrift für alle Menschen zu den Kernkompetenzen gehört, hat die Stadtbibliothek seit 2015 ein "Willkommens-Regal" für Flüchtlinge und ehrenamtliche Helfer mit einem vielsprachigen Sprachführer und Bilderbuch-Wörterbüchern für die allererste Kommunikation bestückt. Von Vorteil ist, dass viele Flüchtlinge regelmäßig zum Sprachkurs in die Villas Ecarius kommen und sich mit einem Wohnungsnachweis auch Bücher oder Spiele ausleihen können.

Auf 20 Jahre erfolgreiches Wirken kann der Förderverein "Freunde der Stadtbibliothek" zurückblicken. Der zurzeit über 300 Mitglieder starke Kreis sorgt mit Geld- und Sachspenden unter anderem für die Finanzierung der Veranstaltungen. Angela Magin und ihr neunköpfiges Mitarbeiterteam legen bei der Vorbereitung fürs erste Halbjahr den Schwerpunkt auf den Komplex "Lesemaus", da Kinder und Jugendliche weiterhin den Großteil der Nutzer stellen.

Den Auftakt bildet am Sonntag, 29. Januar, 14.30 bis 18 Uhr das 22. Bilderbuchfest rund um das "kleine Gespenst". Weiter geht's am 11. Februar mit dem Spielenachmittag für Eltern mit Kindern ab fünf Jahren. Kinder ab vier Jahren können sich am 4. März vom Wolfsburger Figurentheater bei "Der kleine Drache Kokosnuss" verzaubern lassen.

"Chako" spielt im Adenauerpark

Bei den "Lesezeichen"-Terminen für Erwachsene erzählt und singt am Donnerstag, 26. Januar, Christel Hering unter dem Thema "Und die Erde dreht sich weiter", wie man aus schweren Krisen lernen kann. Ein Infoabend zur E-Book-Ausleihe "metropoilbib.de" in der Stadtbibliothek" ist für den 15. Februar (17.30 Uhr) terminiert.

Bei einem irischen Abend zum St. Patrick's Day spielt am 17. März, 19 Uhr, die Band "Out oft he Green" im historischen Ratssaal. "Acht nach 8" serviert Buchhändler Joachim Rosshirt am 29. Juni in der Bücherei. Viel Besuch gibt's sicher am 30. Juli (18 Uhr) am Eingang zum Adenauerpark, wenn Britta und Christian "Chako" Habekost an ihrem Sehnsuchtsort "Elwenfels 2 - Schorle für den Scharfschützen" kredenzen.