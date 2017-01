Rund 60 Aussteller beraten 3000 Besucher

Die Energie- und Baumesse lockte mit ihrem großen Angebot zahlreiche Besucher in die Stadthalle. Auch am Stand der Stadtwerke herrschte, die Besucher ließen sich gerne beraten.

Speyer. Handläufe zum Nachrüsten, Heizen mit Holz und Sonne, Komplettbadsanierung, Einbruch- und Brandschutz - die Themenpalette zeigte selbst bei der zehnten Energie- und Baumesse in der Speyerer Stadthalle keine Ermüdungserscheinungen. Vielmehr wurde die positive Entwicklung sichtbar. Immer wieder finden neue Anbieter den Weg zur Messe. Sechs Aussteller der ersten Stunde freuten sich über ein kleines Präsent.

Zur festen Größe entwickelt hat sich die zweitägige Veranstaltung, die auf Initiative der Energieagentur Speyer-Neustadt/Südpfalz durch fachliche Unterstützung einer Messefirma ins Leben gerufen wurde. Dass sie as gewünschte Zielpublikum anspricht, hat Johannes Klemm seit jeher festgestellt. Mit seinem Naturbau-Angebot ist er einer der Mitwirkenden von Anfang an. "Hier sind hochkarätige Kunden im Sinne von interessiert und mit Baubedarf", erklärt Klemm seine anhaltende Präsenz. Gut findet er die Spezialisierung auf die Energie- und Baubranche. Laufkundschaft wie bei anderen Verbrauchermessen bleibe fern.

Die Besucherzahl spielt für PfalzSolar bei einer Messe-Teilnahme eine Rolle, wie Privatkundenberater Daniel Schulte auf Nachfrage wissen lässt. Das gleiche gilt für die Kaufkraft und die sei in der Region gegeben. "Wir müssen die Leute eher ansprechen. Die meisten sind zurückhaltend", sagt Schulte. Das aber sei bei allen Messen so. Der primäre Gedanke in Speyer: "Mit Leuten, die bereits eine Solaranlage in Gebrauch haben, über den Sinn eines Stromspeichers nachzudenken." Komplettlösungen für Einsteiger würden ebenso aufgezeigt.

Maurermeister macht vier Termine

Zwischen Lösungen zum Wasserenthärten, zum Bekämpfen von feuchten Wänden und zum optimalen Mückenschutz am Fenster hatten sich Andreas Kaufmann und Roland Palz als Premieren-Aussteller positioniert. Vier fixe Termine in vier Stunden hat Maurermeister Palz aus Mannheim bereits notiert.

"Darauf kommt es aber nicht in erster Linie an", lenkt Kaufmann, in Gartengestaltung und Schimmelberatung beruflich zuhause, ein. Stattdessen sei der Hauptgedanke, die Besucher darüber zu informieren, was der Markt hergibt.

Genau deshalb ist Ludwig Sold aus Ludwigshafen nach Speyer gekommen. "Alles entwickelt sich weiter, daher muss man sich informieren. Dabei entdeckt man immer wieder etwas Neues", hat der Hausbesitzer festgestellt.

Das Thema energetische Sanierung steht bei Besucher Werner Hinderberger aus Schifferstadt an. "In eine Solaranlage möchte ich noch investieren - im Zusammenhang mit der Anschaffung eines Elektroautos", verrät er und spricht von einem persönlichen Beitrag zum Umweltschutz.

Rege Gespräche herrschen an den beiden Messetagen an allen Ständen zwischen Verbrauchern und Anbietern. An die 3000 Besucher - so die Bilanz - holen sich Anregungen fürs Eigenheim und für innovative Produkte von den rund 60 Firmenvertretern. Gern genommene Anlaufstelle sind zudem die Vortragsräume, in denen fachlich versierte Referenten Rede und Antwort stehen für Publikumsfragen, die auch im zehnten Messe-Jahr längst nicht ausgegangen sind.