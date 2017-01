Russenweiher braucht eine Wiederbelebung

Speyer. Nach jahrelangen vergeblichen Bemühungen, den 1,4 Hektar großen Russenweiher im Süden der Stadt im ökologischen Gleichgewicht zu halten, soll nun eine wissenschaftliche Studie Aufschluss über die Ursachen des Ungleichgewichtes geben. Mit der Erstellung des Gutachtens wurde die Universität Koblenz-Landau beauftragt. Gestern haben Vertreter der Stadt und der Universität den Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Das an das Wohngebiet Neuland angrenzende Gewässer ist vor allem in den Sommermonaten vom Umkippen bedroht. Die geringe Tiefe zwischen einem und fünf Metern, der Eintrag organischer Substanzen wie abgestorbenes Laub und der Kot heimischer Tiere haben im See zu einer massiven Ansammlung von sauerstoffzehrendem Faulschlamm geführt. Umweltdezernentin Stefanie Seiler informierte, dass alle bisher ergriffenen Maßnahmen zwar Geld gekostet, aber nicht zu einem dauerhaften Erfolg bei der Nährstoffreduktion geführt hätten. Auch der Einsatz von Belüftern, das Fütterungsverbot für Enten, punktuelles Ausbaggern sowie das Anlegen einer Flachwasserzone seien nicht zielführend gewesen.

Daher habe man sich für eine Strategie entschieden, die auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse aufbaue und im Ergebnis erfolgversprechende Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Gewässers und damit zum langfristigen Erhalt von Flora und Fauna aufzeige. In einem ersten Schritt werde der Russenweiher ab März 2017 über eine komplette Vegetationsperiode analysiert. Ende des Jahres würden erste Ergebnisse präsentiert. Für die von der Universität zu erstellende Studie seien 50 000 Euro vorgesehen. Finanziell gefördert werde das Projekt über das Programm "Aktion Blau Plus" des Mainzer Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, das 90 Prozent der Kosten übernehme, sagte die Dezernentin.

Grundwasser wird analysiert

Professor Dr. Ralf Schulz und Professor Dr. Oliver Frör vom Fachbereich Natur- und Umweltwissenschaften der Universität Koblenz-Landau informierten, dass die umweltökonomische Bewertung auf den Ergebnissen der limnologischen Studie und deren Empfehlungen für Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Situation aufbaue. Bestandteile der Untersuchungen seien beispielsweise Grundwasseranalysen, Fischpopulation, Herkunft von Nährstoffeinschlägen und Pflanzenzersetzungen. Gemessen werde an verschiedenen Stellen und in unterschiedlichen Wassertiefen.

Aus all diesen Ergebnissen könnten Schlüsse über die Kosten für notwendige Maßnahmen abgeleitet werden. Möglich seien auch verschiedene Varianten mit jeweils unterschiedlichen Kosten. Zu berücksichtigen sei zudem, ob notwendigen Investitionen ein entsprechend gesellschaftlicher Gegenwert gegenüberstehe. Darüber solle 2018 eine umweltökonomische Untersuchung Aufschluss geben. In die fachliche Bewertung würden Erkenntnisse aus Befragungen von Nutzern wie Angler, Kleingärtner, Anlieger und anderen Bevölkerungsgruppen einfließen. Diese Erkenntnisse seien als verlässliche Informationen für die zuständigen Gremien der Stadt wichtig, die über die Zukunft des Russenweihers zu entscheiden hätten, so die Wissenschaftler. In diesem Zusammenhang bekräftige Seiler, dass der Erhalt des Russenweihers oberste Priorität habe.

Der See ist auch Vereinsgewässer der Anglerfreunde Speyer, die dort seit Jahren pflegerische Maßnahmen durchführen und deren Vertreter den Wissenschaftlern bei der Erstellung der Studie ihre Unterstützung zusagten. Maria-Theresia Kruska von der städtischen Abteilung Umwelt und Forsten ergänzte, dass das am Russenweiher geplante Neubaugebiet in ein vor drei Jahren erstelltes Klimagutachten der Stadt eingeflossen sei.

Der Russenweiher entstand um 1900, als der damalige Eigentümer des Geländes ihn zum Zwecke der Kiesgewinnung ausbaggerte. Sein Name leitet sich von russischen Kriegsgefangenen ab, die im Ersten Weltkrieg in einer nahe gelegenen Möbelfabrik als Zwangsarbeiter tätig waren und sporadisch in dem Gewässer badeten.