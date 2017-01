Schifffahrt eingeschränkt

Speyer. Die Auswirkungen der niederschlagsarmen Monate November und Dezember sind auch am Rhein nicht mehr zu übersehen. Was die Besucher des hiesigen Neujahrsmarktes freut, macht der Binnenschifffahrt merklich zu schaffen. Das anhaltende Niedrigwasser führt zu spürbaren Einschränkungen. Eine Ausnahme bilden derzeit lediglich Fahrgastschiffe wie die MS Sea-Life Speyer, die ihre Fahrten wegen des niedrigen Tiefgangs noch ungehindert durchführen kann.

Anders sieht das bei den Binnenschiffern aus, denen ausbleibender Regen und der fehlende Abfluss aus Alpen, Vogesen und Schwarzwald zwar noch keine Sorgenfalten auf die Stirn treiben, deren Ladekapazität sich jedoch deutlich verringert hat. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt dazu Jens Abendroth, Leiter Außenbezirk Speyer im Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim, dass die Situation zwar nicht dramatisch sei, die Schiffe jedoch deutlich weniger Fracht bei gleichen Kosten beförderten. Einen Anlass, die Schifffahrt generell einzustellen, sieht der Außenstellenleiter derzeit nicht.

Er merkte an, dass die Binnenschiffe bei einem normalen Mittelwasser von 3,80 Meter am Pegel Speyer freie Fahrt haben. Am Montag habe der Pegel 2,00 Meter angezeigt. Ziehe man davon 31 Zentimeter ab, komme man auf die reale Wassertiefe, erklärte der Experte. Das seien bei Speyer derzeit 1,69 Meter. Abendroth weiter: "Es liegt in der Verantwortung der Schiffsführer, wie viel Ladung sie aufnehmen und welche Strecke sie fahren wollen. Wir nutzen das Niedrigwasser, um Buhnen und Uferschüttungen auszubessern und Gegenstände wie beispielsweise versunkene Nachen und Fahrzeuge zu bergen."

Kein ungewöhnlicher Zustand

Ähnlich bewertet Jens Schwanen die Situation. Der Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt mit Sitz in Duisburg stuft die Situation zwar als unerwartet ein, für täglich fahrende Binnenschiffer sei das jedoch kein ungewöhnlicher Zustand. Er betonte, dass sich Kunden keine Sorgen über Lieferengpässe machen müssten. Schwanen dazu: "Einschränkungen in der Ladekapazität werden durch den Einsatz von mehr Schiffen ausgeglichen. Das verursacht zwar Mehrkosten, Liefermengen und Termine können so jedoch eingehalten werden."

Über besonders reizvolle Naturschauspiele können sich die Passagiere der MS Sea-Life Speyer freuen. Kapitän Karl-Heinz Kautz kann dem Niedrigwasser daher auch positive Aspekte abringen. Seine Fahrten unterliegen momentan keinerlei Einschränkungen. Lediglich die Passagierzahl ist auf 65 Personen begrenzt, was aber lediglich den im Winter nicht angebotenen Plätzen auf dem oberen Sonnendeck geschuldet ist.

Geradezu begeistert äußerte sich Kautz im Gespräch mit unserer Zeitung über Eindrücke bei Fahrten am letzten Sonntag und Montag im Reffenthal, wo es momentan aussehe wie in den Everglades von Florida. Begeistert seien seine Passagiere ebenfalls vom vom Raureif überzogenen Auwald entlang der Fahrstrecke gewesen, betonte der erfahrene Kapitän, der an den kommenden Wochenenden auf Anmeldung auch Glühweinfahrten durchführt. Die an Bord gehenden Passagiere sollten sich nach Auskunft von Kautz jedoch darauf einstellen, dass der Zugang zum Schiff wegen dem Niedrigwasser etwas steiler als üblich ausfällt.

Ebenfalls nicht betroffen ist Werner Streib, Eigner und Kapitän des 250 Personen fassenden Fahrgastschiffes Pfälzer Land. Das Schifffahrtsunternehmen legt alljährlich ab dem 1. November eine Winterpause ein. Am Karfreitag 2017 werden die Erlebnis- und Charterfahrten wieder aufgenommen. Bei einem Tiefgang seines Schiffes von lediglich 1,30 bis 1,40 Meter könnte der Rhein nach Meinung von Streib noch weiter fallen, was zur Saisoneröffnung im Frühjahr jedoch unwahrscheinlich ist.