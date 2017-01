Sind noch alle Haie an Bord?

Speyer. Jedes Jahr aufs Neue heißt es zählen und messen: Die Aquaristen des Sea Life in Speyer stehen vor den Becken und betrachten die Bewohner. Aber sie bestaunen nicht die Vielfalt der Meere, ganz im Gegenteil, sie zählen Fische - machen Inventur!

Doch das ist auch mit Herausforderungen verbunden. "So manch eine Zählaktion kann wirklich stressig werden. Aber wir haben unsere Tricks", schmunzelt Arndt Hadamek, Kurator des Sea Life. So werden die Meister der Tarnung wie zum Beispiel die Röhrenaale mit Futter aus den Verstecken gelockt und bei den wuseligen Doraden wird unter anderem mit dem Fotobeweis gearbeitet. "Es ist durchaus üblich, große Schwärme abzufotografieren, wenn man vor dem Becken nicht weiter kommt. So kann man dann ganz in Ruhe zählen", so Hadamek.

Das Riff ist gut besetzt

Im vergangenen Jahr kam mit der Welt der Korallen ein großes Riff mit vielen bunten Bewohnern dazu. So erweitert sich die diesjährige Inventur beispielsweise um 30 Clownfische, 30 Doktorfische, 10 Meerbarben sowie eine ganze Reihe weitere Fische. Natürlich sind noch alle da.

Doch nicht nur das Zählen stand an diesem Tag im Vordergrund. Für die jungen Europäischen Sumpfschildkröten, die im August das Licht der Welt erblickten, wurde es jetzt ernst. Es hieß: Ab auf die Waage - wie viel Weihnachtsspeck haben sie sich wohl angefuttert? "Die 22 kleinen Schildkröten sind topfit und wiegen alle zwischen 30 und 50 Gramm. Das ist ideal", sagt Arndt Hadamek stolz.

Die Inventur dauert noch bis Ende Januar an, dann wird das Ergebnis bekannt gegeben. Die Unterwasserwelt hat übrigens auch während der Zählerei täglich ab 10 Uhr geöffnet.