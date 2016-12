Wechselspiel zwischen Linie und Wort

Bildender Künstler und Autor: Manuel Thomas. © Stanislaus Müller-Härlin

Speyer. Nach Verleihung des Großen Purrmann-Preises und des Purrmann-Förderpreises am 11. Februar im Historischen Ratssaal wird im März ein weiterer Kunstpreis in Speyer vergeben. Ausgelobt hat ihn die Ike und Berthold Roland-Stiftung in Mannheim. Geehrt wird der 1940 in Speyer geborene und in München lebende Schriftsteller und Maler Manuel Thomas.

Ausgezeichnet wird Thomas für sein außergewöhnliches zeichnerisches Wirken. Die Preisverleihung erfolgt am Sonntag, 26. März, 11 Uhr, in den Galerieräumen des Speyerer Kunstvereins. Die Laudatio hält Walter Schumacher, Kulturstaatssekretär a. D. und Vorstandsmitglied der Ike und Berthold Roland-Stiftung.

Für die zur Förderung von Künstlern und kulturellen Institutionen im Dezember 2007 gegründete Stiftung ergreift Geschäftsführer Oliver Roland das Wort. Wie Roland auf Anfrage mitteilte, ist der Preis undotiert. Die Stiftung werde jedoch Zeichnungen im Wert von 2500 Euro erwerben, die man später einer öffentlichen Einrichtung schenken werde, sagte der Geschäftsführer.

Turmschreiber von Deidesheim

Nach der Preisverleihung ist das zeichnerische Werk von Thomas, das einen Überblick über die Entwicklung des Künstlers in diesem Metier vermittelt, bis 23. April zu den üblichen Öffnungszeiten beim Kunstverein in der Flachsgasse zu sehen.

Manuel Thomas hat Malerei, Kunstgeschichte, Philosophie und Theaterwissenschaft in Mainz und München studiert. Er wurde mehrfach ausgezeichnet. 1977 war er Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Zehn Jahre später nahm er ein Paris-Stipendium der Kulturstiftung des Landes Rheinland-Pfalz wahr. In der Pfalz wurde er auch als Turmschreiber von Deidesheim bekannt. Eine Aufgabe, die ihm 1992 von der Stiftung zur Förderung der Literatur in der Pfalz übertragen wurde. Sie verlangt von den Kandidaten, dass sie vier Wochen pfalzbezogen arbeiten und das Ergebnis anschließend publizieren.

Manuel Thomas ist gleichermaßen bildender Künstler und Autor, was sich in einem eigenwilligen Wechselspiel aus Linie und Wort ausdrückt. Gerne als "Papierarbeiter" apostrophiert, umfasst sein künstlerisches Werk Zeichnungen, Skizzen, Illustrationen, Druckgrafik, Materialdrucke, Monotypien, Aquarelle und Collagen.

Soweit figürlich, zeichnet er mit fadendünnen Linien Geschichten, die es zu entschlüsseln gilt. Dies zeigt sich sowohl in einer zeichnerisch assoziativen Hinwendung zum französischen Schriftsteller und Sozialkritiker Marcel Proust sowie in der Beschäftigung mit Person und Werk von Anselm Feuerbach.

Bereits sein 1962 erschienener Roman "Herr Mo oder der Abstieg in den Hades", ein von surrealen Elementen und fantastischen Abschweifungen geprägtes literarisches Werk, bereicherte Thomas mit eigenen Zeichnungen. Eine Sonderstellung nimmt die zumeist abstrakte Hinterglasmalerei ein.

Ausstellungen im In- und Ausland

Der ersten öffentlichen Präsentation Anfang der 60er Jahre folgten annähernd 100 Ausstellungen im In- und Ausland. Bei der Ausstellungstätigkeit in Deutschland bildet München einen Schwerpunkt. International war Thomas in Argentinien, Brasilien, Indien, Irland und Peru vertreten.

Trotz internationalem Renommee hat er seine Geburtsstadt Speyer nicht vergessen. Werke von ihm waren bisher beim Kunstverein (1982), im Feuerbachhaus (1990), der Pfälzischen Landesbibliothek (1995) sowie 2002 bei einer Retrospektive in der Städtischen Galerie zu sehen. 2017 kommt Thomas nicht nur zur Preisverleihung nach Speyer. Bei der Finissage seiner Ausstellung am 23. April wird er um 16 Uhr durch die Ausstellung führen und ab 17 Uhr aus seinen jüngsten Texten lesen.