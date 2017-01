„Weil mein ganzes Herz an der Fasnacht hängt“

Speyer/Region. Die Verleihung des Goldenen Löwen in der Stadthalle zum Jahresbeginn hat eine lange Tradition. Ab dem frühen Morgen reisten auch gestern wieder verdiente Fasnachter aus allen Himmelsrichtungen an, um sich in die Liste der Würdenträger einzureihen. Dabei sind auch 14 Frauen und Männer aus unserem Verbreitungsgebiet geehrt worden.

Vanessa Kuppels vom Plankstadter Carneval-Club Blau-Weiß 1960 spricht voller Leidenschaft über die Auszeichnung: "Ich werde den Goldenen Löwen mit Stolz tragen." Feuer und Flamme ist sie für ihr Hobby, in das sie hineingeboren wurde. "Ich wurde quasi mit Windeln in den Saal getragen", berichtet sie. In der Garde war Kuppels aktiv, vor einigen Jahren hat sie die C-Lizenz erworben und trainiert seither selbst. "Mein ganzes Herz hängt an der Fasnacht, deshalb bin ich immer noch dabei", betont die 27-Jährige.

Bei Silvia Huckele (49) ist es die beste Freundin gewesen, die sie zum Mitmachen beim Eppelheimer Carneval Club animiert hat. "Irgendwann war die große Garde so mager, dass ich einfach aktiv werden musste", denkt Huckele zurück. Zwischenzeitlich tanzt sie bei den "Champagner-Ladies". Nach dem einschneidendsten Erlebnis der vergangenen Jahre gefragt, meint sie: "Jede Kampagne hat ihre Besonderheiten."

Vanessa Hauser (27, l.) und Francesca Supressa (30, r.) haben sich tänzerisch am Carneval-Club "Grün-Weiß" Oftersheim festgebissen. Sämtliche Garden haben die beiden durchlaufen, gehören heute zur Showtanzformation "Dancing Girls". Alles am Karneval ist toll, sind sich die beiden einig. Die anhaltende Leidenschaft zum Tanzen begründet Supressa: "Alleine das regelmäßige Treffen mit den Mädels bereitet Freude - dazu kommt natürlich die Bewegung und der Ehrgeiz, auch bei Turnieren anzutreten." Ambitioniert zum Weitermachen sind beide. "Der Löwe mit Brillant kommt auch noch", sagt Hauser und lacht.

Die Organisation, das handwerkliche Geschick und die verbale Unterhaltung haben die größte Rolle gespielt bei Hannelore Hochhaus, seit sie 1986 der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft beigetreten ist. Dabei begann ihr Einsatz damals eher im tänzerischen Bereich: Als Betreuerin ihrer Nichte, die Gardemädchen war. Hochhaus' verstorbener Mann sei Finanzminister gewesen, erzählt sie, weshalb sie schließlich auch der Frauengruppe beigetreten ist. Die schneidere die Kostüme, kümmere sich um die Organisation hinter den Kulissen oder bereite die letzte Vorstandssitzung des Jahres närrisch auf. "Der Goldene Löwe ist durchaus ein Höhepunkt in meiner Karriere", bekennt Hochhaus lächelnd, obwohl sie diesen Moment gerne mit ihrem Mann geteilt hätte.

Mit einer kleinen Pause - einem aufkeimenden Fußballfieber geschuldet - geht Stefan Rögers Fasnachtskarriere in Kindertage zurück. Insgesamt ist der heutige Präsident und Vorsitzende der "Kollerkrotten" Brühl die notwendigen 22 Jahre aktiv, die es für die Verleihung des Goldenen Löwen im Allgemeinen braucht. Als Tänzer stand Röger früher auf der Bühne, trainierte zudem die Neonlicht-Gruppe und das Männerballett. "Die Menschen, die befreundeten Vereine, das Tanzen, die Stimmung - es macht immer alles Spaß", fasst er die Faszination Fasnacht zusammen.

Nina Vogel von der 1. Großen Hockenheimer Carnevalsgesellschaft war gerade vier Jahre jung, als sie ihre tänzerische Laufbahn einschlug. "Im Teenageralter bin ich als Trainerin eingestiegen", sagt sie. Selbst war Vogel einmal badische Meisterin. In den Karneval ist sie hineingeboren. Tante und Schwester waren Prinzessinnen, die Mutter ist Trainerin. "Die Fasnacht ist Familiensache", merkt Vogel fröhlich an.

Drei "Rohrhöfer Göggel" dürfen sich seit gestern ebenfalls mit dem Goldenen Löwen schmücken. Heinz Menzel (60) kam durch die Tochter vor 26 Jahren zum Verein, ist seither im Aufbauteam und seit einigen Jahren als Elferrat im Einsatz. Alle Garden durchlaufen hat die 31-jährige Julia Nagy, ist im Damenelferrat und trainiert seit drei Jahren selbst die Garde. "Ich freue mich sehr über die Ehrung", versichert sie und eine gewisse Nervosität lässt sich nicht verbergen. Roland Kohl (56) ist bereits seit vielen Jahren Elferrat und hat den Posten des Ordensministers inne. Groß ist die Freude über den Gold-Löwen auch bei ihm, wobei er einwirft: "Das macht aber die lange Zeit deutlich, in der ich bereits dabei bin." Der Verein, stellt er heraus, sei für ihn wie eine Familie.

Mit Vereinsgründung 1996 ist Sandra Fluhrer (29) den "Luxen" in Altlußheim verfallen. Majorette, Bütt, Cheerleader, Garde, Elferrat, Prinzessin 2007/08, Vize-Präsidentin, seit 2007 Ordensministerin - etliches hat die engagierte Karnevalistin bereits geleistet im Verein. Zurzeit konzentriert sie sich aber auf ihr Privatleben: In Kürze wird Fluhrer ihr erstes Kind zur Welt bringen. "Mir ist es wichtig, das karnevalistische Brauchtum nach außen zu tragen und zu zeigen, dass das nicht nur bedeutet, am Schmutzigen Donnerstag auf den Putz zu hauen", führt sie aus.

Das Tanzen zieht sich bei den drei Vertretern der "Narrhalla" Ketsch durch die fasnachtliche Laufbahn. Marcus Schmitt (35), seit 2006 zweiter Vorsitzender, hat zuvor lange Zeit als Vorsitzender des Vergnügungsausschusses Hand angelegt. Nadine Hillengaß hat sich vor 14 Jahren schon als Trainerin eingesetzt, war Prinzessin 2002/03 und ist seit vergangenem Jahr im Elferrat. "Ich bin aufgeregt - aber sehr stolz", gibt sie vor der Überreichung des Ordens zu. Bianca Ehlert ist ebenfalls Prinzessin gewesen, trainiert und steht zudem noch als Büttenrednerin auf der Bühne. "Für mich ist es eine große Freude, bei den Ausgezeichneten heute dabei zu sein", hebt sie hervor.

Eine gewaltige Leistung vollbringen auch die Verantwortlichen der Vereinigung in der Stadthalle. Insgesamt sind 348 Karnevalisten aus Baden und der Pfalz angetreten, um den Goldenen Löwen entgegenzunehmen. Die Frauen liegen dabei deutlichen vorn: "Nur" 147 Männer werden ausgezeichnet. Alle Bilder: Kühner