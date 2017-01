„Wer Gott begegnen will, der gehe in den Wald“

Dichter Michael Bauer (rechts) las zum Auftakt der literarischen Reihe aus seinen Werken. Musikalisch begleitet wurde er von Andrea Baur (links) an der Laute und Wolfgang Schuster an der Gitarre.

Speyer. Sein dadaistisch verfasstes "Do de Dom" ist in den letzten 25 Jahren zu einer Art Markenzeichen geworden für den Heimatpoeten Michael Bauer. Folgerichtig nahmen die Kulturverantwortlichen der Stadt auch dieses Kurzgedicht als Titel für den Auftakt zur zweiten Veranstaltungsreihe "Speyer.Lit" mit zehn Lesungen Aufführungen und Livemusik.

Oberbürgermeister Hansjörg Eger freute sich, dass Bauer zwei exzellente Musiker zur Seite gestellt werden konnten: Lautenspielerin Andrea C. Baur und der Speyerer Gitarrist Wolfgang "Blueswolf" Schuster sorgten mit einfühlsamen Stücken im Verbund mit Dichter Bauer im voll besetzten Alten Stadtsaal für einen harmonischen Dreiklang. Ein Leckerbissen für Musikfreunde das Instrumentalduo zum Beatles-Hit "Yellow Submarine".

"Do de Dom" zum Einstieg

Kein Wunder, dass der 1947 in Kaiserslautern geborene und nun in Herxheim wohnende Journalist sein "Do de Dom - Speyer bei Nacht" zum Einstieg in den literarisch-musikalischen Abend auserwählte. Schließlich ist der Text, von Bauer gesprochen auf der Internetseite des Kaiserdomes verewigt. Deshalb gehörte die Lesung mit Michael Bauer auch zur Benefizreihe "Die Pfalz liest für den Dom" und kommt der Erlös der Veranstaltung der Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer zugute. Wie sich der Satiriker den anderen Themen rund um Kirche, Religion und Spiritualität nähert, ist nicht immer problemlos verdauliche Kost. So schreibt Bauer im Vorwort zu seinem 2016 aufgelegten Büchlein "Plauderwelsch und Pfalzgezeter" zu seiner Denkweise: "Seit ich nicht mehr an Wörter glaube, mach ich nach Herzenslust Worte." Er hält seine Gedanken zum "Klimawandel im Dom" fest. Demnach erreicht die Sommerzeit "sehr spät das Mittelschiff, kommt praktisch als Oktoberwärme an. Im Juli muss der Oberhirte hinter dicken Mauern fast noch bibbern, wogegen es am Heil'gen Abend im Domgestühl dann sehr sehr mild sein kann". Und dieses Gedicht endet mit einer Schlussfolgerung: "Nur in der Krypta ist es ewiglich nur kalt. Wer Gott begegnen will, der gehe in den Wald."

Mit Abstraktionen, satirischer und bisweilen sarkastischer Überspitzung geht Bauer seine Themen an, lässt mehrfach de "klääne Pälzer" zu Wort kommen oder auch mal von einer rauchenden Madonna auf dem Bildstöckel am Acker in seinem südpfälzischen Tabakdorf Herxheim erzählen. Der Dichter und Denker ist ein Verfechter der Sprachmelange, formuliert gerne in Hochdeutsch, häufig als Wortakrobat und schweift so ganz neben auch mal bei ins Pfälzische ab. Vor allem nimmt der Heimatpoet dabei kein Blatt vor den Mund.

Hannes beim Audienzverhör

Bauer schreckt aber auch nicht davor zurück, einfach Unsinniges anzusammeln und daraus Gedichtchen oder Geschichtchen zu machen, wie etwa bei dem "Gothic Nonsens", bei dem es um ein kleines steinernes Kreuz geht, das dem Hannes in der Kathedrale "vor lauter Witterungsgebröckel" genau in die Hände fällt und ihm als Geschenk für seine Verlobte Maggie willkommen ist. Weiter heißt's hier: "Das kriegt irgendwie der Kirchendiener spitz und sagt's dem Domdekan. Der steckt's dem Domprälat. Und au weh, grad in dem Moment kommt der Bischof vorbei und hört's. Und schon sind die zwei einbestellt zum heiligen Audienzverhör."

Wie sich der furchtlose Poet Bauer am Sonntag, 12. Februar, aus der Affäre zieht, muss sich zeigen. Für den Gottesdienst in der Gedächtniskirche (11 Uhr) ist der Satiriker auserwählt, im Jubiläumsjahr zum Reformator Marin Luther die "Promi"- Predigt zu halten.