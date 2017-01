Speyer. Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust haben am Donnerstag mehrere Organisationen zu einer öffentlichen Gedenkfeier in den Gemeindesaal der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz eingeladen. Gastgeber der sehr gut besuchten Veranstaltung in der Synagoge "Beith Schalom" waren neben der Stadt und der Deutsch-Israelischen Gesellschaft die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz, die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz und die Katholische Erwachsenenbildung.

Maßgeblich bestritten wurde die Gedenkfeier von Schülern des Edith-Stein-Gymnasiums, der Edith-Stein-Realschule, vom Hans-Purrmann-Gymnasium und dem Nikolaus-von-Weis-Gymnasium, das unter Leitung von Anja Bosl-Ridder und Thomas Denzinger auch die musikalische Gestaltung übernommen hatte. Anlass für den alljährlich durchgeführten Gedenktag ist der Tag der Befreiung der Konzentrationslager Auschwitz und Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945. Dass Menschen auch mehr als 70 Jahre nach Kriegsende nicht bereit sind, die fürchterlichen Geschehnisse mit dem Mantel des Vergessens zu bedecken, beweist die Resonanz bei der bewegenden Gedenkfeier, bei der über 150 Teilnehmer den Gemeindesaal füllten.

Auch Thomas Sartingen vom Bistum Speyer wertete die Anwesenheit so vieler Besucher als wichtiges Zeichen der Solidarität. "Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen haben Gedenkfeiern wie diese nichts von ihrer Aktualität und Dringlichkeit verloren", betonte der stellvertretende Hauptabteilungsleiter. An die Worte des Vorredners anknüpfend, mahnte Israel Epstein von der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz an, dass alles getan werden müsse, um eine Schreckensherrschaft wie die der Nationalsozialisten künftig zu verhindern. Wie sehr das nötig scheint, wurde beim Verlesen mehrerer Artikel des Grundgesetzes durch Oberbürgermeister Hansjörg Eger deutlich. Die Gesetzestexte, wonach die Würde des Menschen unantastbar ist und Jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat, standen in einem nachdenklich stimmenden Kontrast zu aktuellen Nachrichten verschiedener Medien, die von den Schülern verlesen wurden. Andächtige Stille herrschte im Gemeindesaal, als Georgij Aschkenasi von der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz das Gebet "Kaddisch" sprach, das als Lobpreisung Gottes und dem Gedenken an Verstorbene zu den wichtigsten Gebeten im Judentum gehört.

Systematische Ermordung

"Erinnern-Gedenken-Mahnen" - wie sehr die Gedenkfeier mit Begleitprogramm junge Menschen motiviert, sich verantwortungsvoll mit einem furchtbaren Abschnitt deutscher Geschichte auseinanderzusetzen, haben die Schüler der genannten Lehreinrichtungen am Donnerstagabend eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ergreifend, wie würdig sie beim Erinnern an Diskriminierung, Verfolgung und der systematischen Ermordung von Juden agierten. Unter Einbeziehung mittelalterlicher Pogrome, dem Aufkommen und den Folgen des Nationalsozialismus erinnerten sie detailliert an Einzelschicksale Speyerer Bürger.

So wurde Rosa Metzger, deren Familie das erste Kino in der Domstadt eröffnete, acht Monate vor der Befreiung des Lagers Auschwitz hingerichtet. Sarah Lehmann, nach der das Spielhaus in Speyer-Ost benannt ist, entkam dem Holocaust. Sie organisierte 1938 und 1939 den Kinderexodus nach England und emigrierte mit ihrer Schwester nach Chile, wo sie am 16. Juli 1976 verstarb. Ebenfalls erinnert wurde an Betty Blum, die 1936 nach einer Operation unter ungeklärten Umständen verstarb. Unvergessen ist ferner der 1922 in Speyer geborene Alfred Cahn, dessen Familie ein Tabakgeschäft in Speyer betrieb. Cahn wurde nach Gurs deportiert, ihm gelang jedoch die Flucht in die Schweiz, von wo er 1948 in die USA emigrierte. Der Musiker, Komponist und Musikdirektor starb am 4. Februar 2016 in Milwaukee. In seiner Rede zum Ausklang der Veranstaltung, die mit dem stimmungsvollen Protestsong "We shall overcome" endete, unterstrich OB Eger, dass sich aus der Erinnerung der Auftrag ergebe, sich jeder Art von Ausgrenzung und Gewalt entgegenzustellen und jenen, die vor Verfolgung, Krieg und Terror flüchten, einen sicheren Ort zu bieten.

Ergänzt wurde die Gedenkfeier durch eine Ausstellung der "Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland". Sie zeigt 26 großformatige Fotografien von Herlinde Koelbl. Abgelichtet sind Porträts jüdischer Persönlichkeiten wie Andre Kostolany, Marcel Reich-Ranicki, Stefan Heim, Simon Wiesenthal und Grete Weil. Begleitende Texte ermöglichen einen tiefen Einblick in die Lebensgeschichte der Porträtierten.