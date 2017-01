Sturmbilanz: Orkantief wirbelt in der Region

Das Orkantief "Egon" hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch in der Metropolregion Rhein-Neckar für Unruhe gesorgt. Auf der A 656 bei Mannheim stürzte ein etwa 4 Meter hoher Mast mit einem Solarpanel auf die Fahrbahn und blockierte die Überholspur. Eine Fachfirma ist zurzeit auf der Anfahrt.

Auch auf der B37 in Heidelberg stürzte ein Mast mit Solarpanel auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr Heidelberg beseitigte das Hindernis.

In Heidelberg flogen mehrere Mülltonnen durch die Bergheimer Straße und stürzten um.

In Mannheim-Lindenhof sind zahlreiche Christbäume, die zum entsorgen bereit stehen, durch die Straßen geflogen und blockierten teilweise die Straßen.

Auch in Hessen verursachte "Egon" Verkehrsbehinderungen. "Wir haben schon um die 50 Einsätze wegen umgestürzten Bäumen und Gegenständen, die auf die Fahrbahn geflogen sind", sagte ein für den Bereich Südhessen zuständiger Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen in Darmstadt. Auch im Westen des Bundeslandens mussten Bäume und Äste von den Straßen geräumt werden, sagte ein Sprecher in Wiesbaden. Größere Unfälle habe es zunächst jedoch nicht gegeben.

Auf einigen Bahngleisen sorgte das Unwetter ebenfalls für Probleme: Die Strecke Darmstadt-Bensheim musste in den frühen Morgenstunden gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die zwischenzeitliche Sperrung zwischen Gießen und Frankfurt wurde am frühen Morgen wieder aufgehoben. Weiter führte Tief "Egon" in Nordhessen aber lediglich zu einigen umgestürzten Bäumen oder Bauzäunen. Die Polizei sprach von einem "normalen Wintertag". Schnee habe es lediglich in Höhenlagen gegeben. Auch in Frankfurt, Fulda und Offenbach habe es abgesehen von umgestürzten Bäumen oder Bauschildern kaum wetterbedingte Einsätze gegeben, berichteten die Beamten. Im Bereich Gießen und im Odenwald wurden einige kleinere Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt.