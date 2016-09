Germanisch große Gaudi

Beim Germanischen Fünfkampf in Biblis ist viel geboten: Echte Rinderknochen werfen "Die Fitten und die Flotten" in den Kessel, Miriam Weil balanciert, TG-Vorsitzender Peter Mohler hat sich in Schale geworfen wie auch Nicole Bessler beim Fassrollen. Doch das Bibliser Team zieht den Kürzeren gegen die starke Kreis-Mannschaft.