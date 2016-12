„Würde es sofort wieder tun“

Bei Fenster Jäger leitet Dennis Schiller die IT und hat am neuen Standort in Groß-Rohrheim die gesamte Infrastruktur wie hier im Server-Raum aufgebaut.

Biblis/Groß-Rohrheim. "Ich habe mich registrieren lassen, da war ich 18 oder 19." Eine Schulfreundin hatte Leukämie, damals gab es eine große Aktion bei der Feuerwehr Bobstadt. Im Juli - fast 20 Jahre später - erhält Dennis Schiller ein Päckchen von der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei. Der 37-Jährige erfährt, dass er als Spender für einen Patienten in Frage kommt. Tatsächlich passt alles: Im November werden Stammzellen aus seinem Knochenmark entnommen.

"Erst danach habe ich erfahren, dass es für einen achtjährigen Jungen aus Ungarn ist." Das hat ihn umso mehr darin bestärkt, dass seine Entscheidung richtig war. "Aber im Prinzip ist es völlig egal", sagt er nachdenklich. "Man reißt sich kein Bein raus bei der Geschichte. Es könnte auch ein Vater, eine Mutter oder einer sein, der einfach leben will. Mensch ist Mensch."

Risiken abgewogen

Stammzellspende Stammzellspenden sind bei Leukämie oft die einzige Chance, dass der Patient überlebt. Spenden können grundsätzlich alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren. Für eine Typisierung genügen fünf Milliliter Blut oder ein Wangenabstrich mit zwei Wattestäbchen. Insgesamt sind die Daten potenzieller Spender in rund 30 Dateien in Deutschland gesammelt. Die größte ist die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) mit rund sechs Millionen Adressen. Jede Typisierung kostet wegen der Analyse des Blutes im Labor 40 Euro. Wenn die genetischen Daten übereinstimmen, gibt es zwei Arten der Spende: In 80 Prozent gewinnen die Ärzte die Stammzellen direkt aus dem Blut des Spenders, in 20 Prozent werden sie per Punktion aus dem Beckenknochen entnommen.

An die Registrierung von damals hat Schiller zuvor schon lange nicht mehr gedacht. "Ich habe keinen Gedanken mehr daran verschwendet - bis dieses Päckchen gekommen ist", gibt er zu. Er geht damit zum Hausarzt, denn es sind weitere Blutproben nötig. "Tausende von Merkmalen müssen übereinstimmen." Meist werden Stammzellen aus dem Blut entnommen, "das läuft dann ab wie bei einer Dialyse und dauert nur ein paar Stunden". Aber beim gebürtigen Hofheimer, der mit seiner Familie in Wattenheim lebt, sollte es direkt aus dem Knochenmark kommen. "Das ist vor allem bei sehr jungen oder schwachen Menschen nötig, weil das offenbar leichter verträglich ist für sie", erklärt er.

Natürlich habe er sich Gedanken darüber gemacht - immerhin geht es um eine Operation unter Vollnarkose. "Wo ist dabei das Risiko für mich?", habe er sich schon gefragt. Aber auch was wäre, wenn er selbst Stammzellen bräuchte - oder seine beiden kleinen Kinder. Insofern stand die Entscheidung bald fest. "So genau wie dort wurde ich noch nie zuvor untersucht. Das war auch ein gutes Gefühl: zu wissen, dass ich gesund bin."

Drei Tage bleibt er in der Kölner Klinik und sieht, wie Kuriere mit Koffern unterwegs sind. "Als ob sie Geld transportieren", erzählt er. "Aus meinem Beckenkamm wurde Blutplasma geholt, das war alles völlig ohne Komplikationen." Ein paar Tage lang spürt er so etwas wie Muskelkater im Rücken, danach nichts mehr. Allerdings dauere es ein paar Wochen, bis sich die Blutwerte wieder erholten. "Ein Leistungssportler würde wohl merken, dass er nicht olympiatauglich ist, aber bei mir war gar nichts", sagt er und lacht. Und dann meint er ernst: "Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe."

"Unser Held", sagt Dirk Wiedemann, Geschäftsführer bei Fenster Jäger, und klopft ihm auf die Schulter. Aber das will Dennis Schiller gar nicht hören. Sein Arbeitgeber hat übrigens dieses Jahr auf Weihnachtsgeschenke für die Kunden verzichtet, und das Geld plus den Dienstausfall Schillers an die DKMS gespendet.

Zwei Jahre lang bleibt Dennis Schiller nun als Spender gesperrt für den achtjährigen Patienten - falls dieser noch einmal Stammzellen bräuchte. Nach drei Monaten kann er nachfragen, wie es dem Jungen geht. "Im Januar will ich schon erfahren, ob das geholfen hat." Er hofft, dass die Eltern des Jungen dazu bereit sind. "Ich erwarte ganz sicher keine Lorbeeren, aber wenn es mein Kind wäre, würde ich Kontakt aufnehmen." Erst nach zwei Jahren wird die Identität aufgeklärt, wenn beide Parteien das wollen.

Als er sich typisieren ließ, wollte er nur seiner Schulfreundin helfen. Sie ist dank eines passenden Spenders gesund geworden. Es war ihm damals bewusst, dass er für jemand anderes in Frage kommen könnte. Schiller denkt an das Kind in Ungarn. "Ich würde es sofort wieder tun", sagt er.