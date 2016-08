Bildung

Wiesbaden. Die Schülerzahlen sind in den vergangenen Jahren in Hessen kontinuierlich zurückgegangen. Wegen der Aufnahme der Flüchtlinge steigt sie in dem am Montag beginnenden neuen Schuljahr dagegen erstmals wieder leicht an. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sieht das Land dank der… [mehr]