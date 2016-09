Grünes Licht für Rewe-Markt

Die frühere Wellpappe-Fabrik in den Lächnern wird derzeit entkernt und bald abgerissen. Noch in diesem Jahr soll der Bau des Rewe-Marktes beginnen.

Corinna Busalt

Bürstadt. Der Abriss hat begonnen, die ehemalige Wellpappe-Fabrik wird derzeit entkernt. "Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau des Rewe-Marktes begonnen werden", kündigt Jürgen Eberle (CDU) an. Zusammen mit den anderen Stadtverordneten stimmt er am Mittwochabend für den neuen Bebauungsplan im Gebiet "Die Lächner". Damit macht das Parlament den Weg für den neuen Supermarkt dort frei.

Die Kommunalpolitiker sind sich einig darüber, dass der 2000 Quadratmeter große Supermarkt das Angebot zum Einkaufen in Bürstadt erweitert. Gerade für die Lächner finden sie die Entwicklung positiv. Franz Siegl (SPD) bringt es auf den Punkt: "Es hat sich dort schon einiges verändert. In den leeren Aldi ist die Post eingezogen, und wenn aus der Wellpappe-Fabrik ein Rewe wird und wir keine Industriebrache haben, ist das ideal."

Allerdings, gibt Siegl zu bedenken, müsse die Stadt die Verkehrssituation im Blick behalten. Denn mit dem Supermarkt komme auch deutlich mehr Verkehr ins Gewerbegebiet. Vor allem der Autoservice der Familie Ludwig werde darunter leiden. Deren Abschleppfahrzeuge parken derzeit entlang der Straße (wir berichteten). "Eine Einbahnstraße würde die Situation entlasten", ist Siegl überzeugt. "Der öffentliche Raum gehört aber uns allen", kritisiert Alexander Bauer (CDU). Er verspricht aber, die Betriebe vor Ort unterstützen zu wollen.

"Es ist eine Mär, dass der Innenstadt-Supermarkt dadurch gefährdet wird", sagt Bauer. Er ist stolz darauf, dass es in Bürstadt mit dem "Treff" einen Markt mitten im Zentrum gibt - und nicht nur am Stadtrand. Neben dem Angebot Bibliser Pfad sowie dem Netto am Freizeitkickergelände und dem Lidl in den Lächnern passe nun der Rewe sehr gut zu den Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt. Bauer: "Ich sehe nur Gewinner bei dem Projekt." Lediglich einen dm-Markt würde sich Bauer noch wünschen.

"Knallharter Wettbewerb"

Der Marktbetreiber bietet laut Eberle sogar mehr Parkplätze als gefordert an - und diese seien auch breiter als die verlangten 1,50 Meter. Der CDU-Fraktionschef hofft, dass mit der Neuansiedlung noch mehr Leute in Bürstadt einkaufen - und nicht in den umliegenden Städten wie bisher. Vor allem Lorsch, Biblis, Lampertheim und Rosengarten werden dabei genannt.

Uwe Metzner von den Grünen ist erleichtert, dass nicht die anfangs angedachten 3500 Quadratmetern realisiert werden. "Alles andere hätte die Innenstadt gefährdet." Er denkt vor allem an den "Treff" in der Wilhelminenstraße. Denn der Betreiber Edeka hat ein Sonderkündigungsrecht, sollte die Stadt zu viel Konkurrenz zulassen. Und einen Leerstand an der Stelle wolle keiner. Deshalb verpflichtet sich Rewe, diesen im Notfall zu übernehmen.

Ähnlich sieht es Burkhard Vetter. "Es findet ein knallharter Verdrängungswettbewerb statt." Der FDP-Politiker meldet sich selbst als Einzelhändler zu Wort und zeigt sich erleichtert, dass der Markt nicht größer als 2000 Quadratmeter sein darf. Das hat das Regierungspräsidium verlangt. "Viele sind blauäugig", meint er skeptisch. Denn der Markt werde "ganz sicher" Auswirkungen auf die Innenstadt haben. Vetter enthält sich bei der Abstimmung als einziger. Alle anderen Kommunalpolitiker sehen nur Vorteile.