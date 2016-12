Krimi-Autorin Nele Neuhaus erhält den Courage-Orden

Mit ihren Taunus-Krimis ist Nele Neuhaus in ganz Deutschland bekannt geworden - hier bei Dreharbeiten des ZDF in Frankfurt. Der HCV zeichnet sie mit dem Courage-Orden aus, um die Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz bei Kindern zu fördern. © DPA

Bürstadt. Die Preisträgerin des Courage-Ordens 2017 steht fest: Nele Neuhaus. Das gab der Vorstand des Heimat- und Carnevalvereins (HCV) Bürstadt gestern bekannt. Neuhaus gilt als eine der erfolgreichsten Krimi-Autorinnen Deutschlands. Einige ihrer Taunus-Krimis hat das ZDF bereits verfilmt. "Sie erhält diese Auszeichnung für ihr nachhaltiges soziales Engagement, welches sie unter anderem durch ihre Nele-Neuhaus-Stiftung zum Ausdruck bringt", erklärte der HCV-Vorsitzende Frank Reichmann.

Ziel von Neuhaus' Stiftung ist es, die Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu fördern und ihnen wieder mehr Interesse und Freude am Lesen zu vermitteln. Sie werden damit besser auf Schule, Ausbildung oder Studium vorbereitet und haben es insgesamt leichter, ihren beruflichen Werdegang zu meistern. Dieses Engagement der Autorin honoriert der HCV.

"Sie hat fest an sich geglaubt"

Den Courage-Orden erhält die 49-Jährige aber auch dafür, dass sie es geschafft hat, ihren Traum zu verwirklichen und Schriftstellerin zu werden. "Sie hat immer hart an sich gearbeitet und fest an ihr Talent geglaubt. Und sie war bereit, Niederlagen einzustecken. Sie hat sich nie entmutigen lassen - weder von Kritikern, noch von ihrem privaten Umfeld", erklärt Reichmann.

Sie hat auf dem deutschen Markt bislang rund fünf Millionen Bücher verkauft. "Dabei war ihr Anfang gar nicht so leicht", ergänzte Präsident Roger Wulff. "Die ersten Bücher hat sie selbst in Eigenregie veröffentlicht und die Vermarktung und alle anfallenden Arbeiten selbst übernommen." Wulff liest selbst gerne ihre Krimis, er bekennt sich als wahrer Fan. Er beschreibt ihren Stil als fesselnd und spannend, ohne dabei von der Handlung zu kompliziert zu sein.

Nele Neuhaus kannte vorher weder den HCV noch den Courage-Orden. "Aber ihre Reaktion darauf war ausgesprochen herzlich. Und wenn sie so ist wie bei ihren bisherigen Fernsehauftritten, dann ist sie sehr natürlich und sympathisch", sagte Reichmann. Den Orden erhält die Schriftstellerin bei der Gala am Sonntag, 22. Januar, im Bürgerhaus. Die Laudatio hält jedoch nicht - wie sonst üblich - ihr Vorgänger Wolfgang Bosbach. Denn der CDU-Politiker sei aus privaten Gründen verhindert. Jutta Fleck, Preisträgerin aus dem Jahr 2008, springt für ihn ein. "Mit Jutta Fleck aus Wiesbaden verbindet uns vom HCV ein ganz besonderes freundschaftliches Verhältnis. Sie hat sofort zugesagt. Sie wird am Abend vorher unsere Sitzung besuchen und sonntags die Laudatio halten", verkündete der Präsident.

(Von unserer Mitarbeiterin Christine Dirigo)