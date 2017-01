Anwohner kämpfen um ihren Park

Alle Bilder anzeigen Die Nachbarn wollen die Grünanlage mit der imposanten Zeder vor ihrer Haustür behalten - und dass stattdessen der leere Beethovenplatz (r.) bebaut wird. © Nix

Bürstadt. Als Bub hat Karlheinz Herle auf dem Turnvater-Jahn-Platz gekickt. "Da lag die Fläche so brach wie der Beethovenplatz heute." Aber als er etwa zehn Jahre alt war, hat der damalige Stadtgärtner dort eine Grünanlage geschaffen. "Vor 55 Jahren war das. So alt ist der Baum schon. Gibt's einen schöneren in Bürstadt?" Herle wohnt schon immer dort, und er will wie seine Nachbarn um die Grünanlage vor der Haustür kämpfen. Dass die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bergstraße ein Sozial- und Beratungszentrum plant, finden alle gut - aber bitte nicht an dieser Stelle. Ihr Vorschlag: gegenüber. Auf dem Beethovenplatz.

"Ich bin total geschockt", sagt Anja Jantz über die Pläne. Sie wohnt um die Ecke. "Das ist eine der wenigen Grünflächen in der Stadt - und da soll nun ein Betonklotz hin?" In den Bäumen und Sträuchern leben jede Menge Vögel, erzählt sie. Im Winter sei sie ab und zu zum Füttern dort. "Von dem Park bleibt doch nichts mehr übrig!" Vor allem an dem "riesengroßen Baum", der Zeder, hängt sie.

Auf der Homepage der Stadt hat Anja Jantz gelesen, dass die Bäume möglichst erhalten bleiben sollen. "Aber das geht doch gar nicht, wenn es eine Tiefgarage geben soll - man kann ja nicht einfach die Wurzeln kappen." Und gegenüber stehe der trostlose Beethovenplatz leer. Das kann sie nicht verstehen. "Ich finde das sehr traurig. Für viele Anwohner ist das eine kleine grüne Lunge."

Turmfalken nisten dort

"In anderen Städten wird viel Geld ausgegeben, um Grün zu schaffen", sagt Thomas Molitor. Er hat vor ein paar Jahren einen Nistkasten für Turmfalken gebaut und am Trafoturm anbringen lassen. "Ich habe schon über zehn Jungfalken miterlebt. Die Eltern sitzen oft im großen Baum und können von dort in den Nistkasten schauen - oder sie locken sie heraus." Molitor weiß nicht, ob die Falken noch kommen, wenn die Grünanlage davor verschwindet. "Es ist halt unverständlich, wieso stattdessen nicht die brachliegende Fläche gegenüber genutzt wird."

Auch Michael Held vom Nabu meint: "Es wäre ein herber Verlust, wenn die Falken dort nicht mehr brüten." Er will das am Agendatisch Naturschutz noch einmal zur Sprache bringen. "Aus meiner Sicht ist es sinnvoller, den Beethovenplatz gegenüber zu bebauen, weil dort kein Grün verloren geht." Der AWO-Komplex würde "locker dorthin passen", und drumherum könnte man weiteres Grün anlegen.

Bürgermeisterin Bärbel Schader betont, dass sie die Anwohner verstehen kann. "Die Bürger hängen natürlich an der Zeder, sie haben sie wachsen sehen." Die Rathauschefin führt bereits seit zwei Jahren Gespräche mit der AWO - "ursprünglich wollte der Sozialverband auf dem Spielplatz an der Burgunderstraße bauen". Doch dies sei wegen der Nähe zur Caritas nicht möglich, weil sich die AWO einen Zuschuss der "Aktion Mensch" erhoffe. Dafür müsse der Komplex in einem anderen Stadtquartier entstehen, so Schader. "Da war die Rede auch noch von einem viel kleineren Projekt, das hat sich mit der Zeit entwickelt - und enorm vergrößert", erklärt sie. Bei der Suche nach einem anderen Standort seien sowohl der Beethovenplatz als auch der Turnvater-Jahn-Platz in den Fokus gerückt.

Beim Beethovenplatz habe die AWO übrigens gleich abgewunken - allein schon wegen seiner Größe und weil völlig unklar sei, was in direkter Nachbarschaft noch entstehen werde. Zudem habe die Stadt für den Platz - aus Mitteln der Aktiven Kernbereiche - eine Untersuchung angemeldet. Schader wünscht sich auch einen Ideenwettbewerb. "Das ist nicht ein einziger Bauplatz, sondern wir müssen sehen, was wir dort alles realisieren können." Karlheinz Herle kann verstehen, dass der Untergrund untersucht wird. "Der ist bestimmt belastet. Die Amis haben dort früher Öl gewechselt und es versickern lassen." Er kann sich gut daran erinnern.

Laut Schader ist die Planung der AWO noch längst nicht in trockenen Tüchern. "Der Beschluss der Kommunalpolitiker heißt nur, dass das Konzept begrüßt wurde - über die Größe und die Auswirkungen ist damit noch nichts entschieden." Zudem müsse die AWO zunächst die Finanzierung klären. Immerhin sei "die große Lösung" rund 4,5 Millionen Euro teuer. Vielleicht gebe es auch eine kleinere Variante, fügt die Bürgermeisterin hinzu. Andererseits lobt sie ausdrücklich "das schöne Konzept. Das braucht die Stadt."

Für Thomas Molitor, Karlheinz Herle und Anja Jantz wäre auch ein kleinerer Neubau auf dem Jahn-Platz keine Alternative. "Der Park ist sowieso schon nicht groß und würde verschwinden", sagt Molitor. Er wünscht sich ein Gesamtkonzept für den Beethovenplatz - mit dem Komplex der AWO.