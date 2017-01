Überrascht vom Widerstand

Von unserem Redaktionsmitglied

Corinna Busalt

Bürstadt. "Die Anwohner verlieren eine intakte Grünfläche und werden zukünftig stattdessen mit einem kargen Betonbau konfrontiert", heißt es in der Online-Petition, die die Anwohnerin Anja Jantz gestartet hat. Bis gestern Abend haben 117 Bürger unterschrieben. Sie protestieren damit gegen die Pläne der AWO, auf dem Turnvater-Jahn-Platz ein Sozialzentrum zu errichten.

Anja Jantz will auch in der Stadt noch Unterschriftenlisten auslegen. Sie wehrt sich dagegen, dass "die Heimat vieler Vogelarten, Bäume und Pflanzen und eine der letzten zentralen Grünflächen in der Stadt zerstört werden soll". Helmuth Gärtner hat seine Liste mit 61 Unterschriften, die er gesammelt hat, bereits mit einem Brief an Bürgermeisterin Bärbel Schader geschickt. Er wohnt seit 80 Jahren mit Blick auf den Jahn-Platz.

AWO-Geschäftsführer Peter Blessing ist "überrascht, dass so massiv Widerstand kommt". Er arbeitet schon 20 Jahre in Bürstadt und hat noch nie wahrgenommen, dass diese Grünfläche von den Anwohnern genutzt werde. "Das ist mehr ein erweiterter Vorgarten und dient als Puffer zur Straße", glaubt er. Die große Zeder findet er ebenfalls schön. "Aber wenn ein Baum das ganze Projekt zum Scheitern bringen würde, fände ich das schon schade."

"Soll ein Projekt für die Stadt sein"

Ursprünglich hatte die AWO mit der Stadt den Spielplatz in der Burgunderstraße ins Auge gefasst. "Dort wollten wir Wohnen für Menschen mit Behinderung sowie einen Freizeittreff für die Gruppe errichten", erklärt der Geschäftsführer. Daneben sollte die Betreuung für Menschen mit Demenz in einem offenen Angebot neu aufgebaut werden. Für dieses Projekt - und die entsprechenden Stellplätze - sei das Grundstück jedoch zu klein.

Das große Begegnungszentrum will Blessing auf jeden Fall in enger Kooperation mit der Stadt umsetzen. Die Verwaltung habe den Turnvater-Jahn-Platz auch vorgeschlagen. "Es soll ja ein Projekt für die Stadt und insbesondere den östlichen Stadtteil sein", betont Blessing. Insofern müsse es zentral und "nicht irgendwo am Feldrand" liegen. "Gerade die Seniorenbegegnungsstätte soll in den Stadtteil reinwirken und dafür muss sie von den Anwohnern angenommen werden."

Als Begründung für seine Unterschrift gegen das Projekt schreibt ein Nutzer im Internet: "Der Beethovenplatz liegt ungenutzt und unschön direkt gegenüber." Dieses Argument wiederholen die Anwohner wie ein Mantra - sie hätten nichts gegen das Sozialzentrum, sie wollten es nur nicht auf dem Jahn-Platz.

Dass der Beethovenplatz direkt gegenüber und brach liegt, weiß Blessing natürlich. Er fürchtet einerseits, dort könnte eine Bodensanierung auf den Bauherrn zukommen. "Andererseits können wir als AWO auch nicht die ganze Fläche nutzen. Natürlich kann man sich dort Wohnen in unterschiedlicher Form vorstellen", sagt er. Doch Blessing weiß auch, dass die Stadt erst einmal überlegen will, was sie sich auf dem Beethovenplatz wünscht.

Zum Glück gebe es bei der AWO keinen Grund zur Eile. "Wir wollen die Schuldner- und Suchtberatung neu bauen, weil die Räume nicht behindertengerecht sind und auch nicht mehr dem nötigen Raumbedarf entsprechen. Aber wir haben jetzt keinen Druck." Blessing wünscht sich eine "entspannte und gewollte Atmosphäre" für den AWO-Komplex - er hofft dabei auf eine gute Lösung für möglichst viele in der Stadt.

Die Petition steht unter http://bit.ly/2jwTyBq