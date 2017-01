„Ich bin sehr couragiert“

Bürstadt. Mit "Schneewittchen muss sterben" schaffte sie den großen Durchbruch, seither ist ihr Name oft auf der Bestsellerliste zu finden: Nele Neuhaus. Sie hat inzwischen mehr als sieben Millionen Bücher verkauft - aber noch keinen Preis erhalten. Das ändert sich am Sonntag, 22. Januar. Denn dann kommt sie nach Bürstadt, um den Courage-Orden des Heimat- und Carnevalvereins (HCV) entgegen zu nehmen.

Was haben Sie gedacht, als sich der HCV bei Ihnen gemeldet hat?

Nele Neuhaus: Zuerst dachte ich: Huch, ist das ernst gemeint? Die E-Mail hatte mich über meine Stiftung erreicht. Und dann habe ich gemerkt, dass das ganz seriös ist - nach der ersten Überraschung habe ich mich sehr gefreut. Das ist eine ganz große Ehre.

Feiern Sie denn während der Fastnachtszeit mit?

Neuhaus: Leider nein. Ich bin zwar vorbelastet, denn mein Vater ist Rheinländer und eine echte Karnevalskanone. Aber ich bin in Paderborn aufgewachsen, das ist ja nun nicht gerade eine Fastnachtshochburg. Und später, in Hessen, habe ich gelegentlich mitgefeiert, aber die echte Euphorie fehlt mir.

Als Kind haben Sie sich aber schon verkleidet?

Neuhaus: Ja, das schon. Mein Vater war Landrat des Main-Taunus-Kreises und mit voller Begeisterung auf jeder Kappensitzung. Meine Mutter hat jedes Jahr gesagt, sie gehe nur zu zwei Sitzungen mit. Da komme ich wohl eher nach ihr.

Dann steht Ihnen am Sonntag, 22. Januar, in Bürstadt was bevor!

Neuhaus: (Sie lacht.) Der HCV nimmt zum Glück Rücksicht auf meinen vollen Terminkalender und versteht, dass ich nicht zur Prunksitzung am Samstagabend kommen kann. Aber am Sonntag werde ich da sein. Wenn ein Faschingsprogramm gut gemacht ist, und man sich selbst auch mal auf den Arm nehmen kann, finde ich es gut und kann darüber lachen. Wolfgang Bosbach ist da als Rheinländer ganz anders.

Bosbach sollte als Preisträger des Vorjahres die Laudatio halten, kann aber leider nicht kommen.

Neuhaus: Er ist privat verhindert, das hat er mir auf der Buchmesse erzählt. So lange wissen wir das schon - aber der HCV hat das Geheimnis sorgsam gehütet. Auf der Buchmesse war Bosbach am Stand nebenan, und er kam auf mich zugestürzt - ganz herzlich, wie das seine Art ist. Er hat sich entschuldigt, dass er die Laudatio nicht halten kann.

Jutta Fleck springt für ihn ein. Sie hat den Courage-Orden vor neun Jahren erhalten. Wussten Sie, dass es "Die Frau vom Checkpoint Charlie" ist?

Neuhaus: Ja, der Name sagte mir gleich etwas. Ich habe mich dann natürlich auf der Internetseite des HCV informiert. Ich finde es eine schöne Idee, dass die Vorgänger diese Rede halten.

Aber der Name Bürstadt war Ihnen wahrscheinlich unbekannt, oder?

Neuhaus: Nein, ich wusste sofort, wo ich das verorten muss. Ich war früher viel auf Reitturnieren, denn mein Ex-Mann war begeisterter Springreiter. Ich habe die Pferde transportiert und deshalb war ich schon oft in Biebesheim und Biblis, auch in Lorsch oder Viernheim auf Turnieren.

Haben Sie denn auch Courage?

Neuhaus: Ich glaube ja. Ich habe so lange gegen alle Widerstände gekämpft, weil ich Schriftstellerin werden wollte. 30 Jahre lang habe ich für die Schublade geschrieben. Dann habe ich einen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen und die Bücher selbst drucken lassen. Ich war schon immer sehr couragiert und bin sehr für Gerechtigkeit. Ich glaube, sonst hätte ich den Preis auch nicht angenommen.

Was haben Sie denn beruflich gemacht?

Neuhaus: Ich habe die typische 80er-Jahre-Karriere gemacht: Nach dem Abitur habe ich gleich gearbeitet und früh meinen Mann kennengelernt. Weil er ein mittelständisches Unternehmen geführt hat, eine Fleischfabrik, habe ich dort als Chefin ebenfalls gearbeitet - und in ganz verschiedenen Bereichen: Büro, Buchhaltung und so weiter. In einer Firma - ganz besonders in dieser Männerdomäne - muss man auch couragiert sein, um sich durchzusetzen.

Der HCV lobt besonders Ihr Engagement für die Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Wieso liegt Ihnen das so am Herzen?

Neuhaus: Bei Lesungen in Schulen und Kindergärten habe ich viele Kinder getroffen, die noch nie freiwillig ein Buch in die Hand genommen haben - auch weil das im Elternhaus nicht üblich ist. Katastrophal finde ich außerdem, dass Kinder heutzutage das Schreiben nach Gehör lernen und so nie eine korrekte Grundlage für die Rechtschreibung haben. Auch durch den Zustrom der Flüchtlinge ist auf diesem Gebiet noch viel zu tun.

Wieso braucht es dafür eine eigene Stiftung?

Neuhaus: Ich wollte nicht nur Geld spenden, sondern ein Statement hinterlassen. Die Arbeit der Stiftung läuft immer besser, es gibt Kooperationen mit anderen Stiftungen, die dieselben Ziele verfolgen wie meine.

Auf der Internetseite der Stiftung steht, dass auch ein Therapiepferd gefördert wird.

Neuhaus: Das Schöne ist, dass ich Projekte fördern kann, die mir am Herzen liegen. Die Stiftung unterstützt neben dem therapeutischen Reiten auch Assistenzhunde bei uns in der Region. Gelegentlich kann man Projekte kombinieren: So konnten die Mädchen aus dem Mädchenhaus Frankfurt, dessen Schirmherrin ich bin, in den Ferien auf den Therapiepferden reiten. Wie die Mädchen, die ja Schreckliches erlebt haben, strahlten, als sie bei den Pferden waren! Im Herbst gab es dann noch eine Lesung mit mir in der Reithalle.

Wissen Sie, was am 22. Januar beim HCV auf Sie zukommt?

Neuhaus: Ich wusste erst gar nicht, was mich in Bürstadt erwartet. Als ich auf der Internetseite des HCV genauer nachgelesen habe, war ich beeindruckt, was hinter dem Courage-Orden steht. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich habe bisher keine derartigen Preise bekommen, da ist das umso toller. Und ich finde es ganz großartig, dass man auf diese Weise das Ernsthafte mit dem Fröhlichen kombiniert.