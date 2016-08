Alle Bilder anzeigen Der Rettungshubschrauber und die Unfallstelle in Bobstadt. © Nix

Bobstadt. Bei einem Unfall in Bobstadt ist am Dienstag ein vierjähriger Junge schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr in der Frankensteinstraße. Laut Polizei lief das Kind in Höhe der Hausnummer 50 hinter einem geparkten Lieferwagen hervor auf die Fahrbahn. Ein 57-jähriger Bürstädter, der mit seinem Mercedes in Richtung Hofheim fuhr, erfasste das Kind. Der Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Zu Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Frankensteinstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. ps