Bobstadt. Der vier Jahre alte Junge, der am Dienstagabend gegen 19 Uhr bei einem Unfall in Bobstadt schwer verletzt worden ist, ist außer Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge in der Frankensteinstraße in Höhe der Hausnummer 50 hinter einem geparkten Lieferwagen aufgetaucht und auf die Fahrbahn gelaufen. Ein 57-jähriger Bürstädter, der mit seinem Mercedes in Richtung Hofheim unterwegs war, hatte das Kind erfasst. Der Junge war mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Zu Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Frankensteinstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch nichts sagen. Dafür müsse das Gutachten des Sachverständigen abgewartet werden, das frühestens in zwei Tagen vorliegen wird, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit. (pol/ps/oec/kur)