80-Jähriger fällt von Leiter

Groß-Rohrheim. "Er hat sich erhebliche Verletzungen zugezogen", sagt Ralf Becker von der Feuerwehr Biblis nach dem Einsatz. In der Groß-Rohrheimer Sudetenstraße ist gestern ein 80 Jahre alter Mann von der Leiter gefallen. Laut Becker stürzte er auf seinem Garagendach von einer Leiter. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Klinik.

Offenbar hatte der Senior gerade die Deckel der Belüftungslöcher - von Küche oder Bad - abgeschraubt. "Der Nachbar hat es gehört und ist sofort zu Hilfe geeilt", berichtet Becker. Um 13.08 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. In Biblis wurde Vollalarm ausgerufen, was bedeutet, dass alle verfügbaren Kräfte ausrücken. "Es hieß ,Sturz vom Garagendach'. Da wissen wir nicht, was uns erwartet und fahren alle raus", so Becker. 23 Mann waren das von Biblis, Nordheim und Wattenheim - plus sechs Helfer der Groß-Rohrheimer Wehr. Als sie ankamen, versorgten Sanitäter den Mann bereits auf dem Dach.

Die Feuerwehrleute halfen dann, den 80-Jährigen mit einer Schleifkorbtrage vom Dach zu holen. Sie brachten ihn zum Hubschrauber, der inzwischen ganz in der Nähe auf einem Feld gelandet war. cos