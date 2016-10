Geplante Neubautrasse eint Region

Lampertheim/Gernsheim. 16 Bürgermeister und die Landräte der drei südhessischen Landkreise Bergstraße, Groß-Gerau und Darmstadt-Dieburg haben gestern ein Positionspapier unterzeichnet, mit dem sie Stellung zum Entwurf des Bundesverkehrswegeplans beziehen, der unter anderem auch den Neubau einer Schienentrasse zwischen Frankfurt und Mannheim vorsieht.

Die gemeinsame Erklärung wurde im Beisein von Bürgermeister Gottfried Störmer und seiner Amtskollegen Bärbel Schader (Bürstadt) sowie Felix Kusicka (Biblis) im Gernsheimer Rathaus unterzeichnet. Der erkrankte Groß-Rohrheimer Bürgermeister Rainer Bersch wurde vom Beigeordneten Georg Menger vertreten.

Der Gernsheimer Rathauschef Peter Burger erklärte, die Planung der Neubaustrecke erfordere angesichts der dicht besiedelten Region "erhebliche Abwägungen". Befürchtet werde eine höhere Befrachtung der Bestandsstrecken mit Güterverkehr. Eine der Forderungen der südhessischen Bürgermeister und Landräte ist es denn auch, die Neubaustrecke als Mischtrasse auszuweisen, um dort in der Nacht Güterverkehre abwickeln zu können.

Die neunseitige Erklärung enthält die zentrale Forderung nach weitgehendem Lärmschutz entlang der Neubautrasse und der Bestandsstrecken. Bei der Planung sei ferner auf eine möglichst flächenschonende Bauweise zu achten, um die Belange von Landwirtschaft und Naturschutz zu berücksichtigen. Außerdem schließen sich die Kommunal- und Kreisvertreter der Forderung der regionalen Bürgerinitiativen nach Einrichtung eines Projektbeirates an. Nur in einem solchen Gremium ließen sich Forderungen wie die nach Lärmschutzmaßnahmen verbindlich einbringen, unterstrich der Gernsheimer Bürgermeister Burger.

Dass beim Dialogforum Ende September in Darmstadt (wir berichteten) die Einberufung eines Beteiligungsforums angekündigt wurde, wertete der Lorscher Bürgermeister Christian Schönung unterdessen als ermutigendes Signal. In Darmstadt sei auch der Weg skizziert worden, das Beteiligungsforum im Laufe des Planverfahrens durch einen Projektbeirat zu ersetzen. Der Groß-Rohrheimer Beigeordnete Menger betonte, in der Frage des Lärmschutzes dürfe es keine Kosten-Obergrenzen geben. Die Bürgermeisterin Gabriele Winter sieht die südhessischen Rathauschefs dabei in einer Konsenslinie mit dem Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Der Lorscher Rathauschef Schönung sprach gestern von einer "einzigartigen Konstellation", die zur Unterzeichnung eines solchen Positionspapiers geführt habe. Hiervon gehe eine hohe "Signalwirkung" aus. Sein Pfungstadter Kollege Patrick Koch pflichtete ihm bei: Mit der gemeinsamen Erklärung werde das "Sankt Floriansprinzip" durchbrochen, dass jede Kommune nur ihre eigenen Belange im Auge habe. Der Bürgermeister von Nauheim, Jan Fischer, sah im Konsens der Bürgermeister und Landräte "ein ganz starkes Gewicht", das die Region in Sachen Trassenneubau auf die Waagschale lege. (urs)