Jugendzentrum bekommt neuen Look

Lampertheim. Viel schneller als gedacht waren die Jugendlichen bei der Umgestaltung des JUZ. Am ersten Arbeitstag haben sie schon fast alle Wände neu gestrichen. Die Gruppen, die sich regelmäßig im Jugendcafé in der Zehntscheune treffen, haben sich schon länger eine farbliche Umgestaltung gewünscht.

Der Jugendbeirat und die städtische Jugendförderung haben die Wünsche abgefragt und die Renovierung geplant. Die finanziellen Mittel waren im Haushalt eingestellt, berichtet Marcel Getrost, der seit 2009 im JUZ beschäftigt ist. Wer sich nicht mehr an das alte JUZ erinnern kann: Eine Mischung aus Rot und Pflaumenlila bestimmte die Farbgebung - und das schon seit 15 Jahren. "Damals war das eine höchst moderne Farbkombination", sagt Getrost lachend.

Im Jahr 2017 hat es den Jugendlichen eine eher elegante Gestaltung aus hell- und dunkelgrauen Tönen angetan. 25 Mädchen und Jungen waren vor Ort, klebten ab und strichen, zum Teil mehrfach. Die neue Farbe sollte schließlich decken.

In dieser Woche müssten an den Wänden nur noch ein paar Kleinigkeiten ausgebessert und die eine Wand direkt im Eingangsbereich erledigt werden. Die Säulen sollen eine frechere Farbe bekommen, ein Apfelgrün. Weil alles so flink von der Hand ging, sind als Nächstes die Türen dran: Die Zargen und Türrahmen sollen auch ihre Farben wechseln und die Türblätter ebenfalls. Vielleicht kommt auch hier eine Kombi aus Grau und Apfelgrün? An eine Wand soll noch das JUZ-Logo - eventuell wird es gesprüht, eventuell mit der Schablonentechnik aufgebracht.

Einige der beteiligten Jugendlichen befinden sich in einer handwerklichen Ausbildung und konnten mit Getrost gemeinsam die anderen anleiten. (bur)