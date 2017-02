150. Mitglied zum Luther-Jubiläum?

Lampertheim. Mit reger Beteiligung fand die Mitgliederversammlung des Fördervereins Domkirche statt. Vorsitzender Herbert Eichenauer betonte die Wichtigkeit der Mitgliederwerbung. 137 Mitglieder hatte der Verein zum Jahresende. Wenn möglich sollen es am 31. Oktober anlässlich der 500-Jahr-Feier zu Ehren Martin Luthers schon 150 sein.

Finanziell wurden im Wesentlichen die Dauerprojekte weitergeführt. So ist die jährliche Rate für die Orgel in Höhe von 10 000 Euro zu entrichten. Hinzu kommt, dass der Kauf eines weiteren Registers mit etwa 14 000 Euro zu Buche schlägt. Auch der Orgelsommer wird vom Verein finanziell mitgetragen. Demnächst dürfte wohl noch die Renovierung des Kirchendachs in den Fokus rücken.

Zahlreich sind die Aktivitäten des Vereins, um die finanziellen Mittel zu beschaffen, berichtete Eichenauer. So wurden unter anderem die mittlerweile traditionelle Weinprobe unter dem Motto "Heiliger Wein" veranstaltet und das Krimidinner unter dem Titel "Mord beim Gemeindefest". Auch das Whiskey-Fest im Fotostudio Eichler sowie Wein-und Kuchenverkauf zu verschiedenen Anlässen gehörten dazu. Eichenauer dankte den vielen Helfern, die die vielen Veranstaltungen erst ermöglichten. Auch der Volksbühne dankte er nochmals für eine Spende von 5000 Euro.

Kassierer Marc Schall berichtete über die Verteilung der Fördergelder. 222 000 Euro habe der Verein mittlerweile zur Finanzierung der Orgel beigetragen. Die Renovierung der Domkirche habe bislang 435 000 Euro verschlungen. Insgesamt sei die finanzielle Situation, auch dank vieler Spenden, gefestigt.

Frank Kirchner als Kassenprüfer bestätigte, dass alle Ein-und Ausgaben richtig verbucht waren. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Die anschließenden Neuwahlen brachten keine Überraschungen. Herbert Eichenauer bleibt Erster Vorsitzender, Rudolf Steffan sein Stellvertreter. Der gesamte Vorstand wurde wiedergewählt, mit Ausnahme von Bärbel Kronauer, die sich nicht mehr zur Wahl stellte. Ihr wurde mit einem Blumenstrauß für das langjährige Engagement gedankt.

Abschließend gab Eichenauer noch einen Ausblick auf das weitere Jahr. 500 Jahre Reformation und 25 Jahre Förderverein sollen gefeiert werden. Außerdem finden wieder eine Weinprobe und der Orgelsommer statt. Der Jahresausflug geht nach Marburg. sto