16 Fahrer „ohne“

Lampertheim/ Bürstadt. Bei einer Sieben-Stunden-Kontrolle der Polizeistation sind am Montag mehrere Autofahrer im Bereich Lampertheim und Bürstadt verwarnt worden. Gegen einen 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines nicht zugelassenen und versicherten Fahrzeugs eingeleitet. Hauptthema zwischen 14.40 und 21.40 Uhr waren nach Polizeiangaben nicht angelegte Sicherheitsgurte. 16 Autofahrer wurden "ohne" erwischt und mussten hierfür jeweils ein Bußgeld von 30 Euro bezahlen. Für das Telefonieren während der Fahrt zahlt ein erwischter Autofahrer 60 Euro Bußgeld. Daneben wird ein Punkt im Verkehrsregister vermerkt.

An der Ortsdurchfahrt Neuschloß wurden in den Abendstunden neun Autofahrer mit einer überhöhten Geschwindigkeit gemessen. Die festgelegte Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern wurde in der Spitze mit über 20 Stundenkilometern überschritten. Der Spitzenreiter war mit Tempo 77 unterwegs. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. pol