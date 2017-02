2017 – 2019 – 2020 – und dann?

Lampertheim. Nicht nur mit Unverständnis und Enttäuschung reagieren die Vertreter der Kommunen im Mittelzentrum Ried - Lampertheim, Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim - auf die Ankündigung der Bahn, den weiteren Ausbau des S-Bahn-Netzes auf 2020 zu verschieben. Erheblich verärgert hat die Bürgermeister, Stadträte und Parlamentsvertreter zudem die Art und Weise, wie sie darüber informiert worden sind: über die regionalen Zeitungen.

Indem sie gestern eine gemeinsame Resolution unterzeichnet haben, appellieren die Kommunalvertreter zum einen an die Bahn, Informationen im Zusammenhang mit dem Ausbau des S-Bahn-Netzes künftig direkt zu erhalten. Zum anderen erhoffen sie sich, dass es nach mehrmaligen Terminverschiebungen in den zurückliegenden Jahren zu keiner weiteren mehr kommt. Aktueller Stand der Dinge ist, dass die Bahn die Nord-Süd-Verbindungen im S-Bahn-Netz 2020 optimieren will. Die Inbetriebnahme war bereits auf 2017 und ein weiteres Mal auf 2019 verschoben worden.

Bei der Unterzeichnung der Resolution äußerten die Vertreter der Ried-Kommunen vor dem Hintergrund dieser mehrjährigen Entwicklung durchaus Skepsis, dass die Bahn das Jahr 2020 nun halten werde. Dagegen hätten die Städte und Gemeinden bereits erhebliche Vorleistungen erbracht, etwa mit Blick auf die finanzielle Beteiligung am Umbau der Bahnhöfe.

Buslinien bereits angepasst

Aus Lampertheimer Sicht wiegt obendrein schwer, dass die städtischen Buskonzessionen vor eineinhalb Jahren unter Berücksichtigung des zu erwartenden S-Bahn-Taktverkehrs vergeben worden seien. Entsprechend seien damals die Buslinien angepasst worden, führte Bürgermeister Gottfried Störmer gestern aus. Die Schwerpunktsetzungen seien zu Lasten anderer Infrastrukturprojekte auf den Öffentlichen Personennahverkehr gelegt worden, ohne dass die Stadt hiervon einen Nutzen habe. Im Gegenteil; so sei jetzt schon eine Zunahme des Individualverkehrs etwa durch Berufspendler festzustellen.

Die geplanten Baumaßnahmen auf den Bundesstraßen und Autobahnen in der Region ("Südhessen Morgen" vom 17. Februar) machten in Verbindung mit den fehlenden S-Bahn-Takten einen "Infarkt" nicht unwahrscheinlich, meinte Störmer. Auch die Bibliser Gemeindevertreterin Rita Schramm befürchtete für die kommenden Jahre ein "Verkehrschaos".

Nach Einschätzung des Groß-Rohrheimer Bürgermeisters Roland Bersch hat in Anbetracht der mehrfachen Vertröstung der Bevölkerung durch die Bahn das Ansehen der öffentlichen Hand Schaden genommen. Der Bibliser Bürgermeister Felix Kusicka stimmte mit seinem Amtskollegen überein: Öffentliche Institutionen hätten einen "massiven Vertrauensverlust" erlitten. Die Kommunalvertreter müssten gegenüber der Bevölkerung dafür ihre Köpfe hinhalten. Im Mittelzentrum Ried seien bis zu 70 000 Einwohner an einer funktionierenden Bahn-Verkehrsachse interessiert.

Positiver Aspekt

Dass 2020 ein intaktes S-Bahn-Netz in Betrieb gehe, "das wage ich zu bezweifeln", meinte der Bürstädter Erste Stadtrat Walter Wiedemann in Vertretung der erkrankten Bürgermeisterin Bärbel Schader. Er setzte gestern aber auch einen positiven Akzent; so würden gegenwärtig wenigstens die Bahnhöfe der Kommunen modernisiert, die an den S-Bahn-Strecken liegen.

Ihre Resolution senden die Unterzeichner an das baden-württembergische Verkehrsministerium, den Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd und an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).