23 Brunnen werden neu gebohrt

Lampertheim. Die Vorsitzende Carola Biehal konnte fast die komplette Bürgerkammer bei der turnusmäßigen Sitzung begrüßen, darunter auch den Ersten Stadtrat Jens Klingler als Vertreter des Magistrats. Die weiteren Maßnahmen zur Grundwassersanierung standen ganz oben auf der Tagesordnung.

Dieter Riemann von der Firma Hessischer Industriemüll - assistiert von Christian Knöchel vom Ingenieurbüro CDM Smith - informierte die Mitglieder der Bürgerkammer über die geplanten Brunnenbohrungen im Ulmenweg, Eichenweg und Wacholderweg. Bekanntlich konnte durch Phosphateinbringungen bereits Arsen aus dem Grundwasser ausgefällt werden, nun sollen Umfang und Fließrichtung der belasteten Grundwasser genauer eingegrenzt werden.

23 Bohrungen sind vorgesehen, welche dann auch zur erneuten Zuführung von Phosphat genutzt werden können und letztendlich die Sanierung deutlich beschleunigen sollen: Riemann schätzt einen Zeitraum von zehn Jahren. Das Regierungspräsidium will bis Ende April eine Entscheidung zur Durchführung fällen, dann kann es in den betroffenen Straßen losgehen. Die Anleger werden zeitweise mit Behinderung bei der Zufahrt zu ihren Grundstücken rechnen müssen, erläutert Riemann, er hofft auf Verständnis.

Beamtenbau wird saniert

Carola Biehal berichtete im Anschluss von der Besichtigung des sogenannten Beamtenbaus durch interessierte Bürger. Bekanntlich wird das Gebäude saniert, die Besucher konnten sich über die alte Bausubstanz informieren. So wurde hinter einer Wandverkleidung sogar eine intakte Treppe auf den Dachboden entdeckt. Der Baum, von dem das Holz des Dachstuhls stammt, wurde 1606 gepflanzt und 1746 gefällt. Bis zum Sommer 2018, rechtzeitig zur 550-Jahr-Feier, soll die Sanierung fertig sein, berichtet Biehal.

Mit Terminen endete der Bericht der Vorsitzenden: So ist am 1. März um 20 Uhr eine Kinovorführung, der Meutekeller ist wieder Schauplatz närrischen Treibens und die Flurreinigung steht auch an. Der Erste Stadtrat Jens Klingler nahm nochmal Stellung zur Geruchsbelästigung durch den Kanal. Die Haus- haltsgenehmigung steht unmittelbar bevor, dann könne mit der Planung und Durchführung der Kanalsanierung begonnen werden. Es werden wohl Fremdfirmen zum Einsatz kommen, da die Personalsituation in der Fachabteilung noch immer angespannt sei.

Parkverstöße dokumentieren

Ein Dauerthema ist das Parken von Lieferwagen einer Firma im Halteverbot, besonders im Bereich Erlenweg/Lindenweg. Dieses hat sich entspannt, so Klingler. Der Firmeninhaber hat über 30 Strafzettel erhalten und sucht nun selbst ein Grundstück für seine Fahrzeuge. Klingler empfahl den Anliegern, Parkverstöße zu dokumentieren und zu melden, damit eine dauerhafte Beruhigung der Situation eintritt. Die geforderte Beschilderung an der Radwegeinmündung vom Reiterhof auf die L3110 wird im Rahmen einer Neuplanung des Friedhofs geregelt, antwortet Klingler auf eine Anfrage aus der letzten Sitzung. Auch zur Gestaltung des Schildes "Heimatkundlicher Pfad" am Beamtenbau gab es eine Anfrage. Klingler empfahl, mit dem Heimatverein zu sprechen, um Wünsche einzubringen.

Kurz berichtete auch Ulrich Guldner von der BILA über den aktuellen Stand der ICE-Planung. Mittlerweile ist ein Beteiligungsforum gegründet worden, in dem fünf Arbeitsgruppen tätig sind. Diese beschäftigen sich unter anderem mit der Verkehrs-und Lärmentwicklung. Die BILA sei mit sieben Mitgliedern stark vertreten. Zurzeit untersucht die Bahn Knotenpunkte, darunter Mannheim. sto