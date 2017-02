95 Jahre alt und noch fit

Bürgermeister Störmer gratuliert Martin Schüßler zum 95. Geburtstag. © Nix

Lampertheim. Viel Bewegung an der frischen Luft und ein harmonisches Familienleben haben Martin Schüßler fit gehalten. Das erzählte der Lampertheimer, der gestern seinen 95. Geburtstag gefeiert hat. Im Namen der Stadt Lampertheim gratulierte Bürgermeister Gottfried Störmer. Der Jubilar wohnt mit einigen seiner Angehörigen in einem Mehrgenerationenhaus in der Siedlung. Sohn Heinrich übernimmt oftmals das Kochen und Enkel Bernhard den Einkauf. Doch der 95-Jährige geht trotz seines hohen Alters auch noch selbst einkaufen und bewältigt einen großen Teil seines Haushalts. Ebenso unternimmt er Spaziergänge in der Umgebung.

Schüßler wurde in Hüttenfeld geboren. Dort ist er aufgewachsen und hat die Volksschule besucht. "1936 bin ich aus der Schule gekommen und habe in einem Viernheimer Betrieb die Lehre als Elektroinstallateur aufgenommen", berichtete Schüßler. Er erinnerte sich daran, wie er mit einem selbst zusammengebauten Fahrrad nach Viernheim geradelt ist. Zwei Jahre darauf ist die Familie nach Lampertheim gezogen. Da ist er mit dem "Bähnle", das die Städte Worms, Lampertheim, Viernheim und Weinheim verband, gefahren. Der junge Mann hat die Gesellenprüfung gemeistert und wurde kurz darauf in den Zweiten Weltkrieg eingezogen. Er war in Koblenz stationiert und lernte dort auch seine spätere Ehefrau Gertrud kennen. Sie ist ihm, als Schüßler aus der Gefangenschaft in Berchtesgaden kam, nach Lampertheim gefolgt. 1946 wurde geheiratet. Aus der Ehe ging Sohn Heinrich hervor, heute zählen noch fünf Enkelkinder und zwei Urenkel zu Familie. Vor zwei Jahren ist Gertrud Schüßler verstorben. roi