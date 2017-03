Lampertheim. Aufgrund der großen Nachfrage hat Sonja Niederhöfer, die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lampertheim, gemeinsam mit dem Verein Black Tigers noch einmal ein Schnuppertraining in Selbstverteidigung organisiert. Es findet an den Freitagen, 17. und 24. März, jeweils um 18.30 Uhr in der Altrheinhalle statt. Außerdem bietet der Verein ab April eine reine Frauentrainingsgruppe in Selbstverteidigung an. Hierfür haben sich aus dem ersten Schnuppertermin bereits elf Frauen angemeldet, so Niederhöfer. Das Training findet dann immer freitags von 18.30 bis 20 Uhr statt.

Frauen, die noch an dem kostenlosen Schnuppertraining teilnehmen möchten, können sich unter Telefon 06206/ 935 - 301 oder per E-Mail an s.niederhoefer@lampertheim.de anmelden. swa