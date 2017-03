Lampertheim. Das Freibad ist ab Montag, 27. März, geöffnet und steht zu folgenden Zeiten zur Verfügung: Montag, 8 bis 20 Uhr; Dienstag. 6 bis 20 Uhr, Mittwoch, 8 bis 20 Uhr, Donnerstag, 6 bis 20 Uhr; Freitag, 8 bis 20 Uhr; Samstag, 8 bis 16 Uhr; Sonntag, 8 bis 14 Uhr. Der Bereich des Badesees sowie das Planschbecken auf der "Fliegerwiese" sind noch nicht benutzbar, bis die im Winter üblichen Arbeiten abgeschlossen sind. Der Zugang ist ausschließlich über das Freibad möglich.

Die offizielle Freibadsaison beginnt am 15. Mai. Das Freibad steht dann wieder täglich von 8 bis 20 Uhr sowie dienstags und donnerstags ab 6 Uhr zur Verfügung. Auch hier ist der Zugang vorerst ausschließlich über das Freibad möglich. Das Hallenbad bleibt wegen Reparaturarbeiten bis einschließlich 11. August geschlossen. Bei Reparaturarbeiten an der Lüftungsanlage waren im Februar Schäden an der Dachkonstruktion entdeckt worden. zg