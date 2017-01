Lampertheim. Die Jugendfeuerwehr Lampertheim holt ab morgen ausgediente Christbäume im Stadtgebiet und in Neuschloß ab. Am Donnerstag, 12. Januar, beginnt die Sammlung in Neuschloß. Am Freitag, 13. Januar, werden ab 14 Uhr die Bäume nordöstlich der Bahnlinie (Guldenweg, Ostrandsiedlung, Rosenstock, Europaring) abtransportiert. Die Christbäume im restlichen Stadtgebiet kommen am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr dran.

Voraussetzung für den Abtransport ist, dass die Bäume von Baumschmuck und Lametta befreit am Straßenrand oder an der Haustür liegen. Bei älteren Bürgern sind die Jugendfeuerwehrleute auch bereit, Christbäume aus der Wohnung abzuholen. Die Aktion ist kostenfrei, über eine kleine Spende würden sich die Nachwuchsbrandschützer aber freuen. zg