Acht Mannschaften spielen um den Pokal

Insgesamt gingen acht Mannschaften beim "Fußballturnier für mehr Toleranz" des SPD-Nachwuchses in der Hofheimer Sporthalle an den Start.

HoFHEIM. Acht Mannschaften, 22 spannende Spiele und am Ende eine strahlende Siegermannschaft - das waren die Zutaten für einen spannenden Fußballnachmittag, den die Jusos Ried am vergangenen Samstag in der Hofheimer Sporthalle veranstalteten. Der SPD-Nachwuchs hatte zum dritten Mal zu seinem "Fußballturnier für mehr Toleranz" eingeladen.

Nach zwei Auflagen auf dem Bürstädter Freizeitkicker wurde das Turnier erstmals im Winter in der Halle ausgetragen. Ein voller Erfolg, denn die Teilnehmerzahl stieg auf acht Mannschaften, die sich in zwei Vierergruppen duellierten, ehe es in die K.-o.-Runde ging. Die Teams kamen aus dem ganzen südhessischen Raum sowie aus Grünstadt. Sogar aus Offenbach war eine Mannschaft angereist. Am Start waren aber auch die Lokalmatadoren der Howwemer Kerbeborsch.

Begleitend luden die Jusos am Verpflegungsstand zu Brötchen und Getränken ein. Ein Angebot, das die Sportler und Fans gerne in Anspruch nahmen. "Uns ist es wichtig, nicht nur politisch für die Interessen junger Menschen einzustehen, sondern auch durch solche Veranstaltungen unseren Teil zu einer aktiven Jugendkultur beizutragen", erläuterte Juso-Vorsitzender Marius Schmidt.

"Sport verbindet Menschen"

Das Motto "Sport für mehr Toleranz" zieht sich durch alle Sportveranstaltungen, die der SPD-Nachwuchs aus dem Ried anbietet. "Damit möchten wir ein Zeichen zur Verständigung, zu Respekt, Toleranz und Miteinander setzen. Sport eignet sich hierzu perfekt und verbindet Menschen", erklärt Juso-Vorstandsmitglied Philipp Ofenloch, der zusammen mit Maximilian Rühl die Turnierleitung inne hatte. Passend hierzu spielte auch eine Mannschaft mit Flüchtlingen aus dem Rosengarten mit. Die Spieler, die meisten aus dem Iran, wurden am Ende Fünfter.

Noch vor dem ersten Spiel hatten sich alle Mannschaften für ein gemeinsames Foto hinter der Flagge "Sport for tolerance" versammelt, um dem Turniermotto Nachdruck zu verleihen. Zwar stand die Politik an diesem Tag nicht im Mittelpunkt, dennoch erkannten die Jusos beim Blick auf die Sporthalle in Hofheim Handlungsbedarf: "Die geplante energetische Sanierung und die Sanierung des Innenbereiches im Jahr 2019 sollte unbedingt ohne Verzögerung erfolgen. Hier muss investiert werden. Hofheim sollte nach dem Bürgerhaus sein nächstes Großprojekt bekommen", meinte Marius Schmidt. Nach über vier Stunden setzten sich die Osbourne Killers im Siebenmeterschießen mit 3:2 gegen KFC International durch. Den dritten Platz belegten die "Wilden Kerle" aus Lampertheim. Alle drei Mannschaften sicherten sich einen von der SPD gestifteten Siegerpokal sowie einen Gutschein. zg