Aktiv im Dorfleben

Der Vorstand traf sich in kleiner Zahl zur Versammlung.

Hüttenfeld. Einen kleinen Kreis begrüßte die Vorsitzende der Vogelfreunde Madlen Winkler zur Jahreshauptversammlung. Die Rechnerin Birgit van Beek legte einen positiven Kassenbericht vor. Es wurde im vergangenen Jahr auch ein Förderscheck der Volksbank in Höhe von 100 Euro erhalten. Kassenprüfer Bodo Ehret bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Zu neuen Kassenprüfern wurden er sowie Birgit Steier gewählt. Zu den Hauptaufgaben des Vereines zählt, Nistkästen aufzuhängen und zu pflegen. Madlen Winkler und Timo Wolf stellten fest, dass viele der 71 aufgehängten Kästen belegt waren. Birgit van Beek hat für dieses Jahr zehn neue Kästen bestellt.

Die zweite Hauptaufgabe des Vereines ist die Bereitstellung von Winterfutter. Die Bevölkerung kann hier kostenlos Futter für die gefiederten Freunde bei Anneliese Schuster abholen. In diesem Jahr stellte man 325 Kilogramm und 200 Meisenknödel mit einem Wert von 424 Euro bereit. Die Vogelfreunde beteiligen sich auch am kulturellen Leben. Sie betreiben an der Kerwe einen Stand mit Hausmacher Wurst und hochprozentigen Getränken. Die Aktion "Saubere Gemarkung" gehört auch zum Tätigkeitsbereich.

Zudem gibt es noch das Spieleangebot für die Kinder bei der Maifeier der SG Hüttenfeld. Auch in diesem Jahr steht man dafür bereit. Der Verein stiftet auch noch eine Sitzbank in der Jakob-Müller-Straße. ron