Hofheim. Alle fünf Jugendmannschaften der HSG Ried befinden sich am bevorstehenden Wochenende im Einsatz. Den Beginn macht am Samstag, 4. Februar, die weibliche A-Jugend mit dem Gastspiel in Roßdorf, Anpfiff ist um 18 Uhr. Viermal wird am Sonntag, 5. Februar, gespielt, davon zweimal in der Hofheimer Sporthalle. Die weibliche E-Jugend erwartet um 14 Uhr die Gäste aus Dornheim/Groß-Gerau, im Anschluss trifft die männliche D-Jugend auf die Spielgemeinschaft Zwingenberg/Alsbach.

Bereits um 10.45 Uhr tritt die männliche C-Jugend der HSG Ried bei der TGB Darmstadt an. Um 16 Uhr ist die weibliche D-Jugend bei der Spielgemeinschaft Zwingenberg/Alsbach/Gernsheim in der Zwingenberger Melibokus-Sporthalle zu Gast. fh